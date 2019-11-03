Центр питания разъяснил новые стандарты для хлеба из пшеничной муки

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разъяснил новые стандарты для хлеба из пшеничной муки, вступившие в силу 1 ноября - ГОСТ исключает возможность использования муки общего назначения.

"Стандарт исключает возможность использования муки общего назначения, а также изменена масса изделий согласно ГОСТ 32677-2014 "Изделия хлебобулочные. Термины и определения". Введение в действие указанных выше стандартов к удорожанию продукции не приведет. Доля хлебобулочных изделий несоответствующего качества может сократиться на 3-4% за счет исключения муки общего назначения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Как уточнили в пресс-службе, ранее вступили в силу межгосударственные стандарты ГОСТ "Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки" и ГОСТ "Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки". Они были разработаны взамен ранее действующих, чтобы привести их соответствие с требованиями техрегламентов Таможенного союза, пояснили в ведомстве.