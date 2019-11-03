Бабченко признал, что покинул Украину

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналист Журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook подтвердил информацию о том, что он покинул Украину

"Процесс "я сваливаю" запущен. Портнов приехал — Бабченко уехал", — написал он.

Он отметил, что начал готовиться к отъезду сразу же после выборов президента Украины, как и обещал, "почти день в день".

Кисельные берега " сообщил об отъезде Бабченко с Украины, за то, что тот "смог удержаться и не раскрыть" новый адрес его проживания. Кроме того, журналист "поблагодарил" Евгения Киселева , который ранее в программе "" сообщил об отъезде Бабченко с Украины, за то, что тот "смог удержаться и не раскрыть" новый адрес его проживания.

"Убийство" Аркадия Бабченко

В мае прошлого года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, застрелили на лестничной клетке его дома.

Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил Москву в причастности к "убийству". В Кремле это назвали верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.