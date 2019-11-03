Бабченко признал, что покинул Украину

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook подтвердил информацию о том, что он покинул Украину.
"Процесс "я сваливаю" запущен. Портнов приехал — Бабченко уехал", — написал он.
Он отметил, что начал готовиться к отъезду сразу же после выборов президента Украины, как и обещал, "почти день в день".
Кроме того, журналист "поблагодарил" Евгения Киселева, который ранее в программе "Кисельные берега" сообщил об отъезде Бабченко с Украины, за то, что тот "смог удержаться и не раскрыть" новый адрес его проживания.
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"Убийство" Аркадия Бабченко
В мае прошлого года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, застрелили на лестничной клетке его дома.
Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил Москву в причастности к "убийству". В Кремле это назвали верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Германа.
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