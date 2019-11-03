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РИА Новости

Эксперт оценил заявление норвежского политика о снятии санкций с России

11:34 03.11.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заявление главы губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик о необходимости снятия антироссийских санкций - не первое подобное со стороны европейских политиков, это хороший знак, но не более того, никакая отдельная европейская страна не снимет и не ослабит ограничения в отношении Москвы, пока об этом не договорятся в Берлине и Париже, заявил РИА Новости политолог Станислав Бышок.
Ранее Вассвик высказала мнение о необходимости снятия с России санкций. По ее словам, в Норвегии "знают россиян" и "кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого считают хорошими соседями". Она отметила, что санкции, введенные против России, заметно бьют по норвежскому бизнесу.
"Такое примирительное заявление - не первое и не десятое от норвежских, как и в целом от европейских политиков самого разного уровня, включая глав государств. Это хороший знак, но не более того. Решение по продлению антироссийских санкций — консенсусное решение, которое каждые полгода дебатируется на уровне лидеров европейских государств", - сказал Бышок.
По его словам, "не входя в ЕС, Норвегия, тем не менее, следует в фарватере своих соседей". "Основным государством Евросоюза является Германия, некоторые говорят о сцепке Германии и Франции как центре европейской интеграции. Пока в Берлине и Париже не договорятся о постепенном ослаблении санкционного давления на Россию (например, в контексте мирного процесса на Донбассе), никакая отдельная европейская страна, даже не состоящая в Евросоюзе, в одностороннем порядке санкций с Москвы не снимет. Такова европейская солидарность, которой не препятствует даже выход Великобритании из ЕС", - подчеркнул эксперт.
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
30 октября, 00:01РИА Новости
Экс-премьер Франции назвал санкции против России бесполезными
Он напомнил, что Норвегия, будучи членом НАТО, но не ЕС, традиционно двояко относится к России. "С одной стороны, она воспринимает Москву как важного торгово-экономического партнёра, с которым необходимо развивать отношения. С другой стороны, следуя идеологемам НАТО, Норвегия видит в России и принципиально опасного соседа. Общее отношение к России, тем не менее, до начала санкционного противостояния между Западом и Москвой было в Норвегии доброжелательно-нейтральным", - пояснил Бышок.
"В значительной степени таковым оно остаётся и сейчас, когда представители партий разного политического спектра — от правой Партии прогресса до левой Рабочей партии, к которой относится и Рагнхильд Вассвик, - выступают за постепенную отмену антироссийских санкций. Если правые говорят о совместной борьбе против религиозного экстремизма, то левые делают упор на возобновление торговых связей с Россией. Об этом как раз и говорит Вассвик, подчёркивая необходимость нормализации отношений с Москвой", - заявил политолог.
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
30 октября, 10:57Сказано в эфире
"Подвижки есть, но…" Эксперт о возможности снятия антироссийских санкций Экс-премьер Франции Франсуа Фийон назвал санкции против России бесполезными. Как отметил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, на Западе понимают, что российская позиция останется неизменной.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад ввел против РФ санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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ЕвропаСанкции в отношении РоссииЕвросоюзНорвегияРоссияВ мире
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