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РИА Новости

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

11:28 03.11.2019 (обновлено: 23:32 03.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По мнению сенатора, русофобский период подошел к концу. Кроме того, санкции не принесли ничего, кроме вреда для европейцев, считает он.
"Во многих странах убеждаются, что санкционная политика не повлияла на Россию и не нанесла того урона, на который все рассчитывали. Однако, к сожалению, те люди, которые сейчас возмущаются антироссийскими мерами, не могут оказывать прямое влияние на решения своих правительств", — заявил сенатор.
Рейтинговое агентство Moody's
24 октября, 10:17РИА Новости
В Moody's рассказали о влиянии санкций на Россию
В настоящее время, как он считает, вокруг санкций против России создается негативный фон.
"Мы ни разу не просили и не будем просить об отмене санкций, но готовы отменить те, которые вводили в ответ на западные. Но только в том случае, если будут отменены антироссийские меры", — подытожил он.
Ранее глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик в своей статье в газете iFinnmark высказалась о необходимости отмены ограничительных мер против России. По ее мнению, санкции заметно вредят норвежскому бизнесу, а ограничения лишь усилили российскую экономику.
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
30 октября, 00:01РИА Новости
Экс-премьер Франции назвал санкции против России бесполезными
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Владимир ДжабаровСовет Федерации РФЕвропаНорвегияРоссияВ мире
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