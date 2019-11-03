В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

По мнению сенатора, русофобский период подошел к концу. Кроме того, санкции не принесли ничего, кроме вреда для европейцев, считает он.

"Во многих странах убеждаются, что санкционная политика не повлияла на Россию и не нанесла того урона, на который все рассчитывали. Однако, к сожалению, те люди, которые сейчас возмущаются антироссийскими мерами, не могут оказывать прямое влияние на решения своих правительств", — заявил сенатор.

В настоящее время, как он считает, вокруг санкций против России создается негативный фон.

"Мы ни разу не просили и не будем просить об отмене санкций, но готовы отменить те, которые вводили в ответ на западные. Но только в том случае, если будут отменены антироссийские меры", — подытожил он.