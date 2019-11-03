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РИА Новости

Аркадий Бабченко покинул Украину, рассказал Евгений Киселев

10:14 03.11.2019 (обновлено: 11:43 03.11.2019)
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© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину. Об этом заявил Евгений Киселев в программе "Кисельные берега" на YouTube.
Во время разговора с журналистом Сергеем Лойко речь зашла о Бабченко. Тот назвал его "великим украинским блогером", на что Киселев ответил, что он уже не украинский.
"Ты не знаешь? Он уехал из Украины", — добавил журналист.
Позднее в комментариях появилось уточнение от имени канала.

"К сожалению, Бабченко уехал из Украины — возможно, насовсем. Уж не знаем почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", — говорится в сообщении.

В мае прошлого года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил Москву в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Германа.
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Евгений КиселевСитуация на УкраинеИнсценировка убийства Аркадия БабченкоАркадий БабченкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
К сожалению, уж не знаю почему, да потому что страшно ему стало на Украине. Как бы по настоящему не кончили.
3 ноября, 11:07
nnrmpui
4382000
А может его свои же замочили, а всем рассказывают что уехал.
3 ноября, 10:35
АСАндрей Ст
3281000
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