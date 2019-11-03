Аркадий Бабченко покинул Украину, рассказал Евгений Киселев

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018

© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018

Во время разговора с журналистом Сергеем Лойко речь зашла о Бабченко. Тот назвал его "великим украинским блогером", на что Киселев ответил, что он уже не украинский.

"Ты не знаешь? Он уехал из Украины", — добавил журналист.

Позднее в комментариях появилось уточнение от имени канала.

"К сожалению, Бабченко уехал из Украины — возможно, насовсем. Уж не знаем почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", — говорится в сообщении.

В мае прошлого года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил Москву в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.