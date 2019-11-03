Глава офиса Зеленского отреагировал на слухи о драке с председателем СБУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан с иронией высказался о сообщении о потасовке с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
Богдан опубликовал в Facebook собственную фотографию, на которой видно, что зубы у него целы.
"Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!" — в шутку пригрозил Богдан.
Ранее журналист Станислав Речинский заявил, что председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом. В результате потасовки, как сообщается, Баканов выбил Богдану зуб.