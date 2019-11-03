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РИА Новости

Глава офиса Зеленского отреагировал на слухи о драке с председателем СБУ

09:36 03.11.2019 (обновлено: 12:28 03.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерСоветник президента Украины Андрей Богдан
Советник президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Советник президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан с иронией высказался о сообщении о потасовке с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
Богдан опубликовал в Facebook собственную фотографию, на которой видно, что зубы у него целы.

"Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!" — в шутку пригрозил Богдан.

Ранее журналист Станислав Речинский заявил, что председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом. В результате потасовки, как сообщается, Баканов выбил Богдану зуб.
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Ситуация на УкраинеFacebook, Inc.Иван БакановАндрей БогданСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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