Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T22:12Z
https://ria.ru/20191102/1560531867.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154768/39/1547683920_0:297:2851:1901_1036x0_80_0_0_8f63af57e45f93bdd6fa39bac334277a.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции

22:12 02.11.2019
315
© AP Photo / Sergei GritsРоссийская военная полиция
Российская военная полиция
© AP Photo / Sergei Grits
Российская военная полиция. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование восточнее города Камышли провинции Эль-Хасака и на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Военная полиция ВС РФ и турецкая сторона в пятницу совершили первое совместное патрулирование в районе Камышли у северной границы Сирии. Патрулирование колонны российских и турецких войск, вышедшей из пункта Дербесия в 12.00, длилось около четырех часов, протяженность маршрута составила 110 километров.
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
30 октября, 05:06Война в Сирии
Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
"Второго ноября российской стороной было продолжено патрулирование восточнее города Камышли провинции Эль-Хасака. Также продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Коран - Джераблус на северо-востоке провинции Алеппо", - сказал Боренков.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
200020
Обсудить 1
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииЭль-ХасакеТурцияСирияРоссияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Вид на город Анкара
В Анкаре завершились переговоры с участием российской военной делегации
Трансформаторы подстанции
Иран и Сирия заключили договор по электроэнергии
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали решение США по лимиту на прием беженцев
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Певец Григорий Лепс
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Самолет МЧС РФ ИЛ-76
Самолет МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе пожаров в Сербии
Поисково-спасательный отряд
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел астанинской тройки
Лавров назвал аль-Багдади "порождением США"
Участок границы Нусайбин – Камышлы
В Турции пригрозили Европе вернуть пленных террористов "домой"
Ветер в Москве
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия
Число жертв взрыва в Телль-Абъяде увеличилось до 19, сообщил источник
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" подал против "Газпрома" новый иск
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Боевики обстреляли правительственные силы САР в провинции Латакия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
21:35Сын Хрущева прокомментировал статью испанских СМИ о Царь-бомбе
Лента новостейМолния