В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции

Военная полиция ВС РФ и турецкая сторона в пятницу совершили первое совместное патрулирование в районе Камышли у северной границы Сирии. Патрулирование колонны российских и турецких войск, вышедшей из пункта Дербесия в 12.00, длилось около четырех часов, протяженность маршрута составила 110 километров.