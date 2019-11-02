В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование восточнее города Камышли провинции Эль-Хасака и на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Военная полиция ВС РФ и турецкая сторона в пятницу совершили первое совместное патрулирование в районе Камышли у северной границы Сирии. Патрулирование колонны российских и турецких войск, вышедшей из пункта Дербесия в 12.00, длилось около четырех часов, протяженность маршрута составила 110 километров.
"Второго ноября российской стороной было продолжено патрулирование восточнее города Камышли провинции Эль-Хасака. Также продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Коран - Джераблус на северо-востоке провинции Алеппо", - сказал Боренков.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"