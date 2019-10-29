Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

"Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция. <...> Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов — от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно так же врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно", — сообщил глава ведомства.

Шойгу также отметил, что у России и Армении накоплен "огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом".

"Источник мира"

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого октября по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

На прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.