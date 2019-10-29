Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T20:27Z
https://ria.ru/20191029/1560364895.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155891/90/1558919099_0:158:2634:1640_1036x0_80_0_0_cef2fd97890382b6321fd3fea1dacd89.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

17:38 29.10.2019 (обновлено: 20:27 29.10.2019)
17883
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне "Донгуз", где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

"Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция. <...> Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов — от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно так же врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно", — сообщил глава ведомства.

Шойгу также отметил, что у России и Армении накоплен "огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом".

"Источник мира"

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Вчера, 16:57Радио Sputnik
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Семнадцатого октября по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
На прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
Вчера, 15:53РИА Новости
Шойгу отметил нарастающие темпы взаимодействия Москвы и Еревана
140511221
Обсудить 11
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСергей ШойгуСирияВ мире
Популярные комментарии
Все-таки хотелось бы хоть раз услышать на официальном уровне, для какой цели туда забралась армия и до каких пор там будут гибнуть русские люди. Пару лет назад какой-то армейский чин проблеял про "защиту яслей христовых" и на этом все.
29 октября, 19:42
Товарищ Сухов
14140013
Пытаться очередной провал - с помощью патриотических мантр - очередной победой представить.)))) наивно и смешно.)))))))
29 октября, 19:30
spslava pu
11350011
Рекомендуем
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Патруль военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась российская военная полиция
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Неизвестные устроили провокацию на сирийском погранпереходе
Разведение сил в Донбассе. 29 октября 2019
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Министр обороны США Марк Эспер
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
Лента новостейМолния