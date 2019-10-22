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РИА Новости

Путин и Эрдоган заявили о "судьбоносных решениях" по Сирии

22:14 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Лидеры России и Турции после шести часов переговоров в Сочи договорились о сохранении статус-кво в районе проведения турецкой операции "Источник мира" и выводе курдских подразделений из Манбиджа.
По итогам встречи был принят меморандум о взаимопонимании, который призван снять большинство вопросов о развитии событий на северо-востоке Сирии.
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В документе подчеркивается, что стороны привержены сохранению территориальной целостности Сирии, при этом Москва будет содействовать осуществлению Аданского соглашения "в современных условиях". Владимир Путин заявил, что достигнутые решения являются "очень важными, если не судьбоносными", и позволят "разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе".

Шестичасовой марафон

Переговоры Путина и Эрдогана продолжались более шести часов, при этом несколько часов лидеры беседовали с глазу на глаз. Анонсируя встречу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор ожидается обстоятельный, сложный и небыстрый, так как предстоит обсудить "много тем".
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Главным предметом диалога Путина и Эрдогана должна была стать ситуация в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары и договорённостей Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня.

Вывод курдских подразделений

Итогом многочасового переговорного марафона в разных форматах стал меморандум о взаимопонимании, который не только фиксирует статус-кво в районе проведения Анкарой операции "Источник мира", но и определяет порядок совместного патрулирования подразделениями России и Сирии районов за пределами турецкой операции.
В результате этих действий курдские подразделения в течение 150 часов после полудня 23 октября должны быть отведены на 30 километров от сирийско-турецкой границы. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы. При этом подчеркивается, что все подразделения КОС будут выведены из Манбиджа и Таль Рифата.
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В пункте 9 меморандума говорится, что Москва и Анкара создадут совместный механизм мониторинга и верификации по исполнению данного документа. Также стороны подчеркнули, что предпримут совместные усилия для содействия "безопасному и добровольному" возвращению беженцев.
Подводя итоги переговоров Владимир Путин отметил, что целостность Сирии надо сохранить, иностранного военного присутствия там быть не должно, а защищать мир и покой на общей границе туркам и сирийцам предстоит вместе.
Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя порядок выполнения меморандума, заявил, что подразделений военной полиции для патрулирования в Сирии пока достаточно, но потребуется дополнительная техника. Он добавил, что сроки пребывания турецких войск в зоне операции "Источник мира" в Сирии на переговорах президентов не обсуждались.
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В свою очередь глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия, достигая договоренностей с Турцией, не озирается на позицию США.

"Мы особо не озираемся на Соединенные Штаты. Их позиция, во-первых, достаточно изменчива и противоречива. А во-вторых, конечно же, коалиция, которой США руководят, находится на территории Сирии незаконно. Об этом хорошо известно, и надеюсь, что те ростки понимания среди некоторых членов этой коалиции о необходимости менять эту политику и взаимодействовать с правительством Сирии, что они будут пробивать себе дорогу", - сказал Лавров.

Отдельные нюансы

Советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина назвала встречу успешной, а главным итогом, по ее словам можно считать то, что стороны смогли согласовать важные нюансы в дальнейших действиях на северо-востоке Сирии.
"На мой взгляд, переговоры завершились успехом. Существовали некоторые нюансы во взглядах на происходящее на северо-востоке Сирии, теперь Россия и Турция договорились о еще большей координации на всех уровнях, как на политическом, так и на военном", - заявила эксперт РИА Новости.
Как отметила Супонина, важно, что Эрдоган, судя по всему, хорошо понимает, что цель России – это возвращение единства Сирии.
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"И, исходя из этого, пребывание Турции на северо-востоке этой страны должно быть временным, а дальнейшие шаги должны быть согласованы с правительством в Дамаске", - сказала эксперт.
Также она отметила, что Россия, как видно по итогам этих переговоров, готова осуществлять посредничество между Турцией и Сирией.
Глава Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов отмечает, что еще пока неясно, в какой степени в этом районе сохранят свое присутствие США. По его словам российско-турецкие патрули будут курсировать по трассе М4, которая и будет своего рода "границей" турецкой зоны безопасности.
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"К югу от трассы пока все остается все под контролем курдских формирований. В последние дни обсуждается, что американцы все-таки останутся в районе нефтяных месторождений – по их версии, чтобы они не попали под контроль ИГИЛ*. Возможно, там будет действовать и американская авиация", - сказал эксперт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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