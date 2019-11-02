"Нафтогаз" подал против "Газпрома" новый иск

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко

Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года. Теперь "Нафтогаз", по словам Витренко, "защищается", поэтому отправил встречный иск.

Исполнительный директор компании также подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на принятие в 2021 году решения по новому арбитражу.

Кроме того, "Нафтогаз" планирует взыскать с российского концерна три миллиарда долларов в 2020 году.

Споры "Газпрома" и "Нафтогаза"

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему около 4,7 миллиарда долларов.

Арбитры произвели зачет встречных требований, поэтому российский концерн остался должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Однако "Газпром" оспорил это решение.

Помимо этого, летом прошлого года "Нафтогаз" начал новый арбитраж и потребовал от российского концерна пересмотреть тарифы на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов. При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.