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РИА Новости

"Нафтогаз" подал против "Газпрома" новый иск

18:25 02.11.2019 (обновлено: 21:14 02.11.2019)
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© AP Photo / Sergei Chuzavkov, FileОбъект газотранспортной системы Украины
Объект газотранспортной системы Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov, File
Объект газотранспортной системы Украины . Архивное фото
КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года. Теперь "Нафтогаз", по словам Витренко, "защищается", поэтому отправил встречный иск.
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Исполнительный директор компании также подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на принятие в 2021 году решения по новому арбитражу.
Кроме того, "Нафтогаз" планирует взыскать с российского концерна три миллиарда долларов в 2020 году.

Споры "Газпрома" и "Нафтогаза"

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему около 4,7 миллиарда долларов.
Арбитры произвели зачет встречных требований, поэтому российский концерн остался должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Однако "Газпром" оспорил это решение.
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Помимо этого, летом прошлого года "Нафтогаз" начал новый арбитраж и потребовал от российского концерна пересмотреть тарифы на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов. При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.
Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, на которых обсуждается возможность заключения нового соглашения. В частности на последней встрече, состоявшейся 28 октября, ЕК предложила краткосрочный вариант решения вопроса.
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Юрий ВитренкоСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Убедительная просьба к Российскому руководству . Прекратите нянчиться с Украиной . Хотят развалиться полностью так тому и быть .
2 ноября, 18:56
ppavelsmetkin
2965100146
Как хорошо-то! Это Газпрому (России) благодарность за газ "пописят" в 2000х годах, прощение воровства "братьям" и безмерные кредиты.... Сколько можно мямлить и нянчиться с Украиной. И сейчас опять какие-то встречи, договоры и т.п. Может хватит уже?
2 ноября, 18:40
Нил Нилович
30321205
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