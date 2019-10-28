ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину

БРЮССЕЛЬ, 28 окт — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предложила краткосрочный вариант решения ситуации с транзитом российского газа в ЕС через Украину после 2019 года, если для полноценного контракта не будут готовы все условия, сказал вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

По его словам, новый оператор ГТС должен заработать к концу года и именно он должен будет стать новым партнером "Газпрома" в вопросе транзита газа в Евросоюз по Украине.

"Если будет отставание по срокам, скажем, в парламентском одобрении, или некоторые технические задержки, мы предложили так называемый уровневый подход, когда можно будет пойти на краткосрочное выделение (мощностей на транзит. — Прим. ред.) на период с 1 января по 1 июня, однако это должно быть частью долгосрочной договоренности по транзиту", — сказал он на пресс-конференции после трехсторонних консультаций с Россией и Украиной на министерском уровне.

Когда все условия для работы на основе длительного транзитного контракта будут готовы, стороны перейдут с этой схемы на работу по контракту, отметил Шефчович.

"Это было, я думаю, принято российской стороной, но мы должны увидеть это на бумаге", — заявил представитель ЕК.

Он призвал Россию и Украину использовать каждый день и минуту для интенсивных двусторонних дискуссий между странами, министерствами и компаниями, "потому что 1 января уже рядом".

Обсуждение судебных споров

Подробности переговоров рассказал и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

"Еще один важный момент, который сегодня был принят во внимание, — это все-таки определенные позиции российской стороны относительно арбитражей и объемов прямой поставки. Это так называемый элемент пакетной позиции", — сообщил он.

Министр подтвердил, что вопрос транзитного договора не связан напрямую с другими пакетными договоренностями, которые должны проработать Россия и Украина.

Он также сообщил, что вопросы урегулирования судебных споров стороны обсудят отдельно.

"Насколько я понимаю, это будет отдельный разговор, <...> это не может быть простая отмена судов, арбитражей. Я думаю, что в ближайшее время мы будем проводить консультации, которые приведут к определенным возможным решениям", — сказал Оржель.

При этом он подчеркнул, что не исключает ситуации, при которой стороны смогут прийти к согласию.

Переговоры по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда завершается действующий контракт с Киевом.