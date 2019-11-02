В Ленобласти задержанного за взятку сотрудника УГИБДД заключили под стражу

Также в объединённой пресс-службе рассказали, что Александров и его четыре адвоката утверждали, что задержанный накануне замначальника 2 отдела ГИБДД ни к чему не причастен и просили избрать домашний арест.

Ранее сообщалось, что по информации СУСК РФ по Ленинградской области, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения должностными лицами УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора взяток от предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки. Ранее в рамках расследования к уголовной ответственности были привлечены бывший заместитель начальника 3-го отдельного батальона ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также бывший старший государственный инспектор Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Обоих фигурантов заключили под стражу.