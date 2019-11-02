В Ленобласти задержанного за взятку сотрудника УГИБДД заключили под стражу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника 2-го отдела УГИБДД Ленобласти Михаила Александрова, подозреваемого в получении взятки от предпринимателей - владельцев грузового транспорта, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"Суд вынес постановление о заключении под стражу Александрова. Срок меры – 29 декабря 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Также в объединённой пресс-службе рассказали, что Александров и его четыре адвоката утверждали, что задержанный накануне замначальника 2 отдела ГИБДД ни к чему не причастен и просили избрать домашний арест.
Ранее сообщалось, что по информации СУСК РФ по Ленинградской области, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения должностными лицами УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора взяток от предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки. Ранее в рамках расследования к уголовной ответственности были привлечены бывший заместитель начальника 3-го отдельного батальона ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также бывший старший государственный инспектор Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Обоих фигурантов заключили под стражу.