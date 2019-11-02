МИД обеспокоен ситуацией с безопасностью работников СМИ на Украине

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация с безопасностью работников СМИ на Украине вызывает серьезную обеспокоенность, регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны ВСУ, говорится в сообщении МИД РФ по поводу Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов, отмечаемого 2 ноября.
"Серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью работников СМИ на Украине. Они по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны Вооруженных сил Украины", - сообщил МИД РФ на своей странице в Facebook.
Ведомство отметило также, что до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.