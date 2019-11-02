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РИА Новости

На острове на юго-западе Японии произошло извержение вулкана

13:06 02.11.2019 (обновлено: 13:11 02.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Ray_go / Iōjima Island in Kagoshima, JapanВулкан на острове Сацумаиодзима в Японии
Вулкан на острове Сацумаиодзима в Японии
CC BY-SA 4.0 / Ray_go / Iōjima Island in Kagoshima, Japan
Вулкан на острове Сацумаиодзима в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Специалисты зафиксировали извержение вулкана на острове Сацумаиодзима на юго-западе Японии.
По данным Главного метеорологического агентства, извержение было зафиксировано в 17.36 по местному времени (11.36 мск). В районе вулкана поднят уровень опасности до второго по пятибальной шкале.
Для извержения вулкана в Японии разработана пятиуровневая шкала предупреждений. Второй уровень означает запрет на приближение к вулкану ближе, чем на два километра в радиусе от кратера из-за риска падения крупных вулканических камней.
Ближайший населенный пункт от горы Ио на острове располагается на расстоянии 2,5-3 километров от кратера. В нем, по данным телеканала NHK, проживают около 100 человек.
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В последнее время в Японии заметно активизировалась вулканическая деятельность. В августе этого года было зафиксировано два извержения вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано в центре основного японского острова Хонсю. В сентябре прошлого года произошло непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано, которое унесло жизни 57 человек. Через два месяца после него был зафиксирован самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо на юге страны.
В начале мая второй уровень опасности был присвоен вулканической деятельности в долине гейзеров Овакудани в горах Хаконе недалеко от Токио. В конце мая произошло взрывообразное извержение вулкана Синдакэ, расположенного в центре острова Кутиноэрабудзима на юге Японии. Впервые с 2007 года, когда была введена современная шкала опасности извержения вулканов, метеоуправление присвоило извержению самый высокий пятый уровень, что означает необходимость срочной эвакуации жителей. Через несколько часов после начала извержения все жители покинули остров.
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