На острове на юго-западе Японии произошло извержение вулкана

По данным Главного метеорологического агентства, извержение было зафиксировано в 17.36 по местному времени (11.36 мск). В районе вулкана поднят уровень опасности до второго по пятибальной шкале.

Для извержения вулкана в Японии разработана пятиуровневая шкала предупреждений. Второй уровень означает запрет на приближение к вулкану ближе, чем на два километра в радиусе от кратера из-за риска падения крупных вулканических камней.

В начале мая второй уровень опасности был присвоен вулканической деятельности в долине гейзеров Овакудани в горах Хаконе недалеко от Токио. В конце мая произошло взрывообразное извержение вулкана Синдакэ, расположенного в центре острова Кутиноэрабудзима на юге Японии. Впервые с 2007 года, когда была введена современная шкала опасности извержения вулканов, метеоуправление присвоило извержению самый высокий пятый уровень, что означает необходимость срочной эвакуации жителей. Через несколько часов после начала извержения все жители покинули остров.