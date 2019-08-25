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РИА Новости

В Японии сообщили о втором за месяц извержении вулкана Асама

15:28 25.08.2019
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© REUTERS / Japan Meteorological AgencyСкриншот видео с камеры Японского метеорологического агентства, на котором видно извержение горы Асама. 7 августа 2019
Скриншот видео с камеры Японского метеорологического агентства, на котором видно извержение горы Асама. 7 августа 2019
© REUTERS / Japan Meteorological Agency
Скриншот видео с камеры Японского метеорологического агентства, на котором видно извержение горы Асама. 7 августа 2019. Архивное фото
ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии сообщило о новом извержении вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано в центре основного японского острова Хонсю, передает телеканал NHK.
Извержение зафиксировано в 19.28 по местному времени (13.28 мск). Высота клубов дыма и пепла достигла 600 метров.
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В районе вулкана сохраняется второй уровень опасности. Для извержения вулкана в Японии разработана пятиуровневая шкала предупреждений. Второй уровень означает запрет на приближение к вулкану ближе, чем на два километра в радиусе от кратера из-за риска падения крупных вулканических камней.
Извержение вулкана Асама стало вторым по счету в текущем месяце. В начале августа вулкан выбросил пепел на высоту до 1,8 тысячи метров.
В последние месяцы в Японии заметно активизировалась вулканическая деятельность. В сентябре прошлого года произошло непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано, которое унесло жизни 57 человек. Через два месяца после него был зафиксирован самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо на юге страны.
В начале мая второй уровень опасности был присвоен вулканической деятельности в долине гейзеров Овакудани в горах Хаконе недалеко от Токио. В конце мая произошло взрывообразное извержение вулкана Синдакэ, расположенного в центре острова Кутиноэрабудзима на юге Японии. Впервые с 2007 года, когда была введена современная шкала опасности извержения вулканов, метеоуправление присвоило извержению самый высокий пятый уровень, что означает необходимость срочной эвакуации жителей. Через несколько часов после начала извержения все жители покинул остров.
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