В Японии сообщили о втором за месяц извержении вулкана Асама

ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии сообщило о новом извержении вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано в центре основного японского острова Хонсю, передает телеканал Главное метеорологическое управление Японии сообщило о новом извержении вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано в центре основного японского острова Хонсю, передает телеканал NHK

Извержение зафиксировано в 19.28 по местному времени (13.28 мск). Высота клубов дыма и пепла достигла 600 метров.

В районе вулкана сохраняется второй уровень опасности. Для извержения вулкана в Японии разработана пятиуровневая шкала предупреждений. Второй уровень означает запрет на приближение к вулкану ближе, чем на два километра в радиусе от кратера из-за риска падения крупных вулканических камней.

Извержение вулкана Асама стало вторым по счету в текущем месяце. В начале августа вулкан выбросил пепел на высоту до 1,8 тысячи метров.

В последние месяцы в Японии заметно активизировалась вулканическая деятельность. В сентябре прошлого года произошло непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано, которое унесло жизни 57 человек. Через два месяца после него был зафиксирован самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо на юге страны.