В СФ оценили идею украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС

"Разумеется, мы против цензуры. Вместе с тем нужно как-то оградить информационное пространство от подобных вбросов. По сути, речь идет о разжигании ненависти к соседней стране, к ее народу. Думаю, что в данном случае есть над чем подумать украинским парламентариям", — добавил Клинцевич.