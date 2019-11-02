В СФ оценили идею украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова эксперта о необходимости создания ракет для ударов по российским АЭС, отметив, что соответствующие украинские службы немедленно должны отреагировать на это заявление.
Ранее политический эксперт Тарас Загородний заявил одному из СМИ, что Украине следует создавать новые ракеты, которые должны быть нацелены на АЭС в России.
"Я, конечно, не допускаю, что подобное может случиться в реальной жизни. Все, кто принимает решения на Украине, отдают себе отчет, что неизбежно за этим последует. Но уже тот факт, что такие идеи — смесь паранойи с ностальгией по атомному оружию — все-таки кому-то приходят в голову, требует определенной реакции соответствующих украинских служб", — написал Клинцевич в Facebook.
Сенатор добавил, что российские АЭС защищены сверхнадежно и любая ракета, направленная в их сторону, будет перехвачена.
"Разумеется, мы против цензуры. Вместе с тем нужно как-то оградить информационное пространство от подобных вбросов. По сути, речь идет о разжигании ненависти к соседней стране, к ее народу. Думаю, что в данном случае есть над чем подумать украинским парламентариям", — добавил Клинцевич.