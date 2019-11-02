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РИА Новости

Украинский эксперт призвал создать ракеты для ударов по российским АЭС

04:08 02.11.2019 (обновлено: 13:49 02.11.2019)
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© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украина должна приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций. С такой идеей выступил украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний, которого цитирует издание "Главред".
"Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты", — сказал эксперт.
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По его словам, Украина должна приступить к созданию ракет дальностью до двух с половиной тысячи километров.
"Два полка таких ракет, штук 200 — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв", — утверждает Загородний.
Каким образом попадание в АЭС ракеты с обычной боеголовкой может привести к ядерному взрыву, он не уточнил.
Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими экспертами и военными. Так, военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь также высказывался о том, что из-за неблагоприятной для Киева ситуации в Азовско-Черноморском бассейне страна должна разрабатывать оружие, способное "бить вглубь территории России".
Непосредственно о ядерном оружии ранее высказывался бывший представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук. По его мнению, у Киева есть уникальные возможности для создания подобного вооружения.
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Отказ Киева от ядерного оружия

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины ликвидировали, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
За такие высказывания сразу в расход!!! А они на нашем ТВ все программы забили...Чего в наших верхах всё носятся со своей "любовью" к фашистской стране??? Ох, вы там доиграетесь...
2 ноября, 06:21
Kolia Kolia
8101003
Никогда там разум не вернётся , украинцы деградирую как личности с кажым днём. Во всём виновата у них Россия, а не зебилы которых они сами себе выбирают.
2 ноября, 05:35
СПСергей Попов
6100103
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