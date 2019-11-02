Украинский эксперт призвал создать ракеты для ударов по российским АЭС

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украина должна приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций. С такой идеей выступил украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний, которого цитирует издание " Главред ".

"Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты", — сказал эксперт.

По его словам, Украина должна приступить к созданию ракет дальностью до двух с половиной тысячи километров.

"Два полка таких ракет, штук 200 — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв", — утверждает Загородний.

Каким образом попадание в АЭС ракеты с обычной боеголовкой может привести к ядерному взрыву, он не уточнил.

Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими экспертами и военными. Так, военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь также высказывался о том, что из-за неблагоприятной для Киева ситуации в Азовско-Черноморском бассейне страна должна разрабатывать оружие, способное "бить вглубь территории России".

Непосредственно о ядерном оружии ранее высказывался бывший представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук. По его мнению, у Киева есть уникальные возможности для создания подобного вооружения.

Отказ Киева от ядерного оружия

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.