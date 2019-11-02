Украинский эксперт призвал создать ракеты для ударов по российским АЭС

"Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты", — сказал эксперт.
По его словам, Украина должна приступить к созданию ракет дальностью до двух с половиной тысячи километров.
"Два полка таких ракет, штук 200 — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв", — утверждает Загородний.
Каким образом попадание в АЭС ракеты с обычной боеголовкой может привести к ядерному взрыву, он не уточнил.
Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими экспертами и военными. Так, военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь также высказывался о том, что из-за неблагоприятной для Киева ситуации в Азовско-Черноморском бассейне страна должна разрабатывать оружие, способное "бить вглубь территории России".
Непосредственно о ядерном оружии ранее высказывался бывший представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук. По его мнению, у Киева есть уникальные возможности для создания подобного вооружения.
9 октября 2018, 08:00РИА НовостиМрии о ракетах. Зачем Украина работает над высокоточным оружием
Отказ Киева от ядерного оружия
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины ликвидировали, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.