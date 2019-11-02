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РИА Новости

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

12:14 02.11.2019 (обновлено: 17:20 02.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота офиса
Работа офиса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
На первом месте — место специалиста Senior IOSdeveloper / Ведущего IOS-разработчика с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Следом идет вакансия разработчика интеграционных решений — специалисту предлагают 230 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает директор по управлению персоналом в IT — 200 тысяч рублей на руки. Все эти специалисты нужны в Москве.
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Также в рейтинг попали вакансии Senior GoDeveloper (от 180 до 220 тысяч рублей), внутреннего аудитора (от 170 до 200 тысяч) и часового мастера (от 150 тысяч рублей). Это вакансии для жителей Санкт-Петербурга.
Среди наиболее привлекательных вакансий в регионах — место программиста 1С с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки в Екатеринбурге и вакансия руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске с аналогичным окладом.
В ноябре на одну вакансию приходится в среднем пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата составляет 45 288 рублей.
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HeadHunterРоссияОбщество
Популярные комментарии
Самые высокооплачиваемые вакансии - это президентское место и место премьер -министра, жалко, что в него они зубами вцепились в эти кресла и никак не желают покидать их. Уж очень они доходные эти должности.
2 ноября, 13:15
ВпВсё помню! Дедушка
65911033
Не понимаю , какая реальная польза народу России их деятельность за 300 000 тр ?
2 ноября, 16:11
В Василий Мякишев
42710135
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