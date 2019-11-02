HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
На первом месте — место специалиста Senior IOSdeveloper / Ведущего IOS-разработчика с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Следом идет вакансия разработчика интеграционных решений — специалисту предлагают 230 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает директор по управлению персоналом в IT — 200 тысяч рублей на руки. Все эти специалисты нужны в Москве.
29 октября, 08:38РИА НовостиОпрос показал, зачем работодатели скрывают зарплату
Также в рейтинг попали вакансии Senior GoDeveloper (от 180 до 220 тысяч рублей), внутреннего аудитора (от 170 до 200 тысяч) и часового мастера (от 150 тысяч рублей). Это вакансии для жителей Санкт-Петербурга.
Среди наиболее привлекательных вакансий в регионах — место программиста 1С с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки в Екатеринбурге и вакансия руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске с аналогичным окладом.
В ноябре на одну вакансию приходится в среднем пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата составляет 45 288 рублей.