Взрыв газа на танкере в Находке повредил якорное устройство

Опубликовано видео с танкером в Находке, на борту которого взорвался газ

Опубликовано видео с танкером в Находке, на борту которого взорвался газ

"Герметичность судна после взрыва не нарушена. Повреждено якорное устройство. Информации о том, сможет ли оно (судно) само подойти к причалу, нет", - сказал собеседник агентства.