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РИА Новости

На танкере в Находке прогремел взрыв

05:00 02.11.2019 (обновлено: 08:28 02.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМорской торговый порт "Находка"
Морской торговый порт Находка
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Морской торговый порт "Находка". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Газ взорвался на танкере "Залив Америка" в порту Находки, сообщил РИА Новости представитель инспекции портнадзора Находки.
"Пожара нет, на танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв газов", – сказал собеседник агентства.
По данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли два человека, еще один человек пропал без вести.
В Дальневосточной прокуратуре отмечают, что угрозы затопления судна нет, розлива нефтепродуктов удалось не допустить.
Обстоятельства ЧП выясняются. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
По данным сайта MarineTraffic, танкер "Залив Америка" построен в 1989 году, его водоизмещение составляет 3,3 тысячи тонн.
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Взрыв на танкере в НаходкеНаходкаПроисшествия
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