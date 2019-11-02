На танкере в Находке прогремел взрыв

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Газ взорвался на танкере "Залив Америка" в порту Находки, сообщил РИА Новости представитель инспекции портнадзора Находки.
"Пожара нет, на танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв газов", – сказал собеседник агентства.
По данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли два человека, еще один человек пропал без вести.
В Дальневосточной прокуратуре отмечают, что угрозы затопления судна нет, розлива нефтепродуктов удалось не допустить.
Обстоятельства ЧП выясняются. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
По данным сайта MarineTraffic, танкер "Залив Америка" построен в 1989 году, его водоизмещение составляет 3,3 тысячи тонн.