На танкере в Находке прогремел взрыв

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Газ взорвался на танкере "Залив Америка" в порту Находки, сообщил РИА Новости представитель инспекции портнадзора Газ взорвался на танкере "Залив Америка" в порту Находки, сообщил РИА Новости представитель инспекции портнадзора Находки

"Пожара нет, на танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв газов", – сказал собеседник агентства.

По данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли два человека, еще один человек пропал без вести.

В Дальневосточной прокуратуре отмечают, что угрозы затопления судна нет, розлива нефтепродуктов удалось не допустить.

Обстоятельства ЧП выясняются. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.