Третий член экипажа танкера в Находке ушел под воду на глазах у спасателей

"Сегодня произошло ЧП в четвертом якорном районе порта Находки. В районе пятого грузового танка "Залив Америка" произошел взрыв. Причины выясняются. Три человека были выброшены в море, двоих извлекли из воды погибшими... один на глазах у спасателей ушел под воду, его поиски ведутся", - сказал собеседник агентства.