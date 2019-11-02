МЕХИКО, 2 ноя - РИА Новости. Посол России в Посол России в Мексике Виктор Коронелли наградил в пятницу по представлению министра обороны РФ Сергея Шойгу медалью "Памяти героев Отечества" мексиканца, который в течение 15 лет вместе с командой единомышленников ищет и покупает ордена и медали времён Великой отечественной войны, чтобы вернуть их владельцам или родственникам.

"Эдуардо Крус много лет занимается этой работой - выкупает на аукционах и блошиных рынках советские и российские воинские награды и разыскивает владельцев или родственников в случае, если владелец ушел из жизни", - рассказал РИА Новости Виктор Коронелли.

© РИА Новости Мексиканцу, возвращавшему ордена ветеранам ВОВ, вручили российскую медаль © РИА Новости Мексиканцу, возвращавшему ордена ветеранам ВОВ, вручили российскую медаль

По словам российского посла, в тех случаях, когда найти погибших родственников не удаётся, Крус передаёт награды в посольство, откуда они, согласно законам, направляются в администрацию президента.

"Самое сложное - не выкупить награды, а найти родных. Вместе с Эдуардо в организации "Вечный огонь" работают абсолютно безвозмездно несколько десятков человек здесь в Мексике, и это огромный труд, достойный уважения. В качестве признания заслуг сегодня мы наградили его медалью министерства обороны - это то немногое, чем мы можем отблагодарить и ознаменовать эту работу", - добавил Коронелли.

По словам мексиканского энтузиаста, в работе им помогают две российские организации - историко-культурный центр Кнорозова при РГГУ, а также общественная организация "Вымпел".

"Российские дружественные организации помогают нам в поиске людей или документов, необходимых для поиска. При помощи посольства мы уже вернули в Россию 16 наград, которые попали в семьи и музеи. Кроме того, две награды мы вернули жителям ДНР в разгар конфликта", - рассказал Эдуардо Крус.

После награждения Крус передал залу военной памяти РГГУ сорок наград времён Великой отечественной войны и военных реликвий, включая ордена Славы и Красной звезды, орденские книжки, медали и жетоны военнослужащих.