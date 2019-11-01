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РИА Новости

Движение "За права человека"

17:02 01.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер движения "За права человека" Лев Пономарев
Лидер движения За права человека Лев Пономарев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Общероссийское общественное движение "За права человека" (ООД "ЗПЧ") – некоммерческая организация, которая, согласно информации официального сайта, занимается защитой прав человека.
Организация была создана Львом Пономаревым 20 ноября 1997 года как федерация правозащитных организаций. Он также является ее исполнительным директором.
Московским региональным отделением общероссийского движения "За права человека" является Региональная общественная организация Содействию Соблюдению Прав Человека "Горячая Линия" (РООССПЧ "Горячая линия").
По данным организации, уставной целью ООД "ЗПЧ" является становление правового государства и развитие гражданского общества в России. Движение объединяет многопрофильные правозащитные центры, которые не ограничиваются пассивным наблюдением нарушений закона, но активно вмешиваются в ситуацию и подключают все возможности для защиты прав граждан.
Движение возглавляет Совет из девяти человек – координаторов укрупненных регионов, совпадающих с федеральными округами. Как сообщается на сайте движения, оно имеет отделения в более сорока субъектах федерации. Его экспертами являются более тысячи правозащитников из всех регионов России, в центральном офисе организации работают 20 человек.
Как сообщается на сайте движения, организация ведет работу по целому ряду направлений, среди которых: защита прав заключенных, свободного предпринимательства, прав пенсионеров и малоимущих, защита независимых СМИ, отстаивание прав граждан на мирные собрания и т.д.
Согласно информации сайта организации, ежегодно правозащитную помощь от ООД "ЗПЧ" получают около одной тысячи человек.
По данным организации, за 20 лет деятельности ею были проведены десятки тысяч бесплатных юридических консультаций, сделано около 30 тысяч обращений в официальные органы власти, прежде всего в правоохранительные структуры и в прокуратуру.
В июне 2009 года организация начала программу "Содействие в защите прав лиц, оставшихся без попечения родителей", главной задачей которой, по информации сайта, является защита прав выпускников детских домов и интернатов.
Движение является учредителем и издателем общероссийского издания "Газета региональных правозащитных организаций "За права человека".
Партнерами организации являются Фонд "В защиту прав заключенных", ООД "Жилищная солидарность", проект "Территория пыток", Конгресс интеллигенции, сетевое издание SotaVision.
Согласно официальному отчету, в 2017 году на счет компании поступило 7,8 миллиона рублей.
Движение "За права человека" в течение восьми лет, по словам главы Льва Пономарева, получало президентские гранты. В декабре 2018 года Лев Пономарев сообщил, что организация лишилась президентского гранта.
В декабре 2014 года движение было принудительно внесено в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", а в марте 2015 года суд оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей за нежелание войти в реестр добровольно. В мае 2015 года организация заявила о желании выйти из реестра, аргументируя это тем, что исполнился год с момента получения последних средств из-за рубежа. Минюст отказался исключать движение из реестра "агентов", заявив, что филиал правозащитной организации в Кабардино-Балкарии в течение года получал иностранное финансирование. После самоликвидации регионального отделения Министерство юстиции РФ провело внеплановую документарную проверку и решило, что организация перестала выполнять функции "иностранного агента".
В декабре 2015 года стало известно, что Минюст исключил НКО "За права человека" из реестра иностранных агентов.
12 февраля 2019 года Министерство юстиции России снова включило ООД "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
В октябре 2019 года Минюст уведомил "За права человека" об отказе в его государственной регистрации в связи с допущенными нарушениями и ошибками в оформлении документов.
15 октября Минюст РФ направил в суд заявление о ликвидации движения Льва Пономарева "За права человека". Из иска следует, что Генпрокуратура в декабре 2018 года инициировала проверку "За права человека", но к установленному сроку движение не представило необходимых документов. Кроме того, несколько раз организация за различные нарушения была оштрафована районными и мировыми судами в Москве.
1 ноября 2019 года по решению Верховного суда РФ движение Льва Пономарева "За права человека" было ликвидировано.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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