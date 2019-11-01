Верховный суд ликвидировал движение "За права человека"

Таким образом, суд удовлетворил иск Министерства юстиции, которое настаивало, что организация неоднократно нарушала закон.

Адвокат движения Сергей Андропов назвал решение "безусловно незаконным" и заявил, что его будут обжаловать.

"Мы будем обжаловать в апелляционном порядке, а в дальнейшем — в ЕСПЧ в связи с нарушением как минимум статьи 11 Европейской конвенции (о свободе собраний и объединений)", — сказал юрист.

Он подчеркнул, что суд "не услышал и не учел" доводы защиты.

В России движение "За права человека" признано иностранным агентом.

Руководитель организации Лев Пономарев заявлял РИА Новости, что Минюст "во многом не прав" и движение намерено оспорить его требования.

По его словам, сейчас параллельно идет "очень много судов", процесс в Верховном суде не единственный.