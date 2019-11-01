Верховный суд ликвидировал движение "За права человека"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева "За права человека", передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, суд удовлетворил иск Министерства юстиции, которое настаивало, что организация неоднократно нарушала закон.
Адвокат движения Сергей Андропов назвал решение "безусловно незаконным" и заявил, что его будут обжаловать.
"Мы будем обжаловать в апелляционном порядке, а в дальнейшем — в ЕСПЧ в связи с нарушением как минимум статьи 11 Европейской конвенции (о свободе собраний и объединений)", — сказал юрист.
Он подчеркнул, что суд "не услышал и не учел" доводы защиты.
В России движение "За права человека" признано иностранным агентом.
Руководитель организации Лев Пономарев заявлял РИА Новости, что Минюст "во многом не прав" и движение намерено оспорить его требования.
По его словам, сейчас параллельно идет "очень много судов", процесс в Верховном суде не единственный.
Созданное в 1997 году движение "За права человека" включает несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций. Своей целью организация называет "становление правового государства и развитие гражданского общества в России".