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РИА Новости

Минюст потребовал ликвидировать движение-иноагента "За права человека"

17:16 15.10.2019 (обновлено: 17:20 15.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд России рассмотрит 14 ноября заявление Минюста о ликвидации движения Льва Пономарева "За права человека", сообщили РИА Новости в суде.
В феврале "За права человека" было признано иностранным агентом.
"Данное заявление поступило в суд 11 октября, судебное заседание по нему назначено на 14 ноября", - сказал собеседник.
Из иска следует, что Генпрокуратура в декабре 2018 года инициировала проверку "За права человека", но к установленному сроку движение не представило необходимых документов. Позже стало известно, что "движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ и положений своего устава", следует из иска Минюста. Кроме того, несколько раз организация за различные нарушения была оштрафована районными и мировыми судами в Москве.
Здание Министерства Юстиции России
9 октября, 21:25Радио Sputnik
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В октябре 2019 года Минюст уведомил "За права человека" об отказе в его государственной регистрации в связи с допущенными нарушениями и ошибками в оформлении документов. Иск в Верховный суд Минюст подает "в целях укрепления законности и предупреждения нарушений в сфере административных и иных публичных правоотношений".
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МинюстВерховный суд РФЛев ПономаревДвижение "За права человека"Общество
Популярные комментарии
Какие права человека в России??? Что за ДИЧЬ!!! Немедленно запретить!!!
15 октября, 17:35
К Ксюша Палкина
1022107178
А сами права человека они не пробовали отменить? Россия и права человека - даже смешно.
15 октября, 17:37
ВНВ. Нордман
110403184
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