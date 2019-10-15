Минюст потребовал ликвидировать движение-иноагента "За права человека"

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд России рассмотрит 14 ноября заявление Минюста о ликвидации движения Льва Пономарева "За права человека", сообщили РИА Новости в суде.

В феврале "За права человека" было признано иностранным агентом.

"Данное заявление поступило в суд 11 октября, судебное заседание по нему назначено на 14 ноября", - сказал собеседник.

Из иска следует, что Генпрокуратура в декабре 2018 года инициировала проверку "За права человека", но к установленному сроку движение не представило необходимых документов. Позже стало известно, что "движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ и положений своего устава", следует из иска Минюста. Кроме того, несколько раз организация за различные нарушения была оштрафована районными и мировыми судами в Москве.