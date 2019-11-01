Тилль Линдеманн представил тизер клипа, который снимали на "Ленфильме"

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Рок-группа Lindemann опубликовала на YouTube тизер клипа на песню Knebel, съемки которого проходили на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге.

В 11-секундном ролике Тилль Линдеманн находится под водой, прикованный цепью ко дну. В какой-то момент он открывает глаза, на чем тизер заканчивается.

Ранее корреспондент портала 78.ru сообщал о том, что Тилль Линдеманн и второй участник группы Петер Тэгтгрен снимали материал для трех видео в Санкт-Петербурге, в одном из которых появится певица Светлана Лобода, а также около 100 моделей в нижнем белье.

Пока неизвестно, для каких еще песен музыканты снимали клипы.