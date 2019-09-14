Группа Lindemann выпустила новую песню и объявила дату выхода альбома

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Фронтмены групп Rammstein и Pain Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен опубликовали новую песню Steh Auf в рамках совместного металл-проекта Lindemann. Ролик появился на YouTube.

Steh Auf — первый сингл дуэта со времени выхода в 2015 году их дебютного альбома Skills in Pills, в нем все песни были на на английском языке, а теперь солист Rammstein спел на немецком.

Ранее Петер Тэгтгрен заявлял, что второй альбом группы закончен. Правда, тогда он не был уверен, когда выйдет новая пластинка — в конце 2019 года или в начале 2020.