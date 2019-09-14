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РИА Новости
Культура

Группа Lindemann выпустила новую песню и объявила дату выхода альбома

14:58 14.09.2019
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© Фото : youtube-канал Lindemann OfficialКадр из клипа проекта Lindemann - "Вставай"
Кадр из клипа проекта Lindemann - Вставай
© Фото : youtube-канал Lindemann Official
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Фронтмены групп Rammstein и Pain Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен опубликовали новую песню Steh Auf в рамках совместного металл-проекта Lindemann. Ролик появился на YouTube.
Steh Auf — первый сингл дуэта со времени выхода в 2015 году их дебютного альбома Skills in Pills, в нем все песни были на на английском языке, а теперь солист Rammstein спел на немецком.
Ранее Петер Тэгтгрен заявлял, что второй альбом группы закончен. Правда, тогда он не был уверен, когда выйдет новая пластинка — в конце 2019 года или в начале 2020.
Теперь стало известно, что новый альбом Линдеманна и Тэгтгрена F&M выйдет 22 ноября.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
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