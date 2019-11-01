По Московскому проспекту Петербурга проехал трамвай на водородном топливе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Ходовые испытания действующего макета Ходовые испытания действующего макета трамвая ЛМ-68М , оснащённого водородными топливными элементами, прошли на Московском проспекте Петербурга , сообщает корреспондент РИА Новости.

"Трамвай на водородном топливе это разработка российских инженеров. Его содержание немного дешевле обычного трамвая: не нужно строить тягловые подстанции за 100-150 миллионов рублей и контактную сеть, километр которой стоит порядка 14 миллионов рублей, не нужно обслуживать и поддерживать кабельную сеть. Нужны только водородные подстанции", - рассказал журналистам начальник службы технической политики петербургского Горэлектротранса Сергей Китаев.

По его оценкам, создание самого трамвая обойдётся дешевле, чем обычных вагонов примерно в три раза - 100-190 миллионов рублей против 300-350 миллионов рублей, которые нужны на создание современного "Чижика".

"Водородная установка, которая будет применяться в трамвае, отвечает всем требованиям безопасности. Также она будет антивандальная. Сейчас мы работаем над созданием современного типа вагона трамвая на водородном топливе. Скорее всего, концепт будет готов к декабрю этого года", - сообщил заместитель директора "ЦНИИ СЭТ" по направлению водородной энергетики Игорь Ландграф.

По словам разработчиков проекта, после того как концепт трамвая на водородном топливе будет окончательно готов, можно будет говорить о серийном производстве и просчитать общую стоимость внедрения новинки в городе.

"Петербург прирастает новыми районами, такой трамвай может обслуживать пригородные направления - Шушары, Колпино, Красное село", - считает Сергей Китаев.