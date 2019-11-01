По Московскому проспекту Петербурга проехал трамвай на водородном топливе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Ходовые испытания действующего макета трамвая ЛМ-68М, оснащённого водородными топливными элементами, прошли на Московском проспекте Петербурга, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Трамвай на водородном топливе это разработка российских инженеров. Его содержание немного дешевле обычного трамвая: не нужно строить тягловые подстанции за 100-150 миллионов рублей и контактную сеть, километр которой стоит порядка 14 миллионов рублей, не нужно обслуживать и поддерживать кабельную сеть. Нужны только водородные подстанции", - рассказал журналистам начальник службы технической политики петербургского Горэлектротранса Сергей Китаев.
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По его оценкам, создание самого трамвая обойдётся дешевле, чем обычных вагонов примерно в три раза - 100-190 миллионов рублей против 300-350 миллионов рублей, которые нужны на создание современного "Чижика".
"Водородная установка, которая будет применяться в трамвае, отвечает всем требованиям безопасности. Также она будет антивандальная. Сейчас мы работаем над созданием современного типа вагона трамвая на водородном топливе. Скорее всего, концепт будет готов к декабрю этого года", - сообщил заместитель директора "ЦНИИ СЭТ" по направлению водородной энергетики Игорь Ландграф.
По словам разработчиков проекта, после того как концепт трамвая на водородном топливе будет окончательно готов, можно будет говорить о серийном производстве и просчитать общую стоимость внедрения новинки в городе.
"Петербург прирастает новыми районами, такой трамвай может обслуживать пригородные направления - Шушары, Колпино, Красное село", - считает Сергей Китаев.
Разработчики рассчитывают, что трамвай на водородных топливных элементах сможет выйти на линию через три-четыре года при достаточном финансировании проекта.