Опрос: большинство жителей России довольно работой медстраховщиков

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Большинство россиян в целом довольны работой страховых медицинских организаций, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования в партнерстве со Большинство россиян в целом довольны работой страховых медицинских организаций, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования в партнерстве со Всероссийским союзом страховщиков

В опросе приняли участие более 1600 человек в возрасте от 18 до 65 лет из восьми федеральных округов России.

"По результатам исследования, деятельность страховых медицинских организаций (СМО) оценили как хорошую 20,2% респондентов, средний уровень удовлетворенности отметило подавляющее большинство опрошенных – 69,1%. Явно недоволен своей страховой СМО лишь каждый десятый респондент", – говорится в сообщении ФОМС по итогам опроса.

Несмотря на то, что около трети опрошенных (31,4%) знает о своем праве смены страховой компании один раз в год, о желании поменять страховую компанию высказались лишь 3,5% респондентов, большинство (69,8%) не желает перемен.

Каждый третий опрошенный считает, что в задачи страховых поверенных входит консультирование пациентов по видам, срокам и условиям предоставления медицинской помощи в системе ОМС (31%). Четверть опрошенных говорит о том, что деятельность службы страховых представителей ориентирована на защиту прав пациентов (25,4%), на решение проблем в ходе получения медицинской помощи (24,7%), а также на содействие в разрешении конфликтных ситуаций (23,1%).

Как отметили в ФОМС, в СМО граждане чаще всего обращаются за защитой своих прав. Наиболее частые причины обращений – это проблемы и конфликты, возникающие во время лечения (38,1%). Каждый четвертый пациент обращался в свою СМО за консультацией по организации медпомощи (27,4%), каждый пятый – за справочной информацией (22%).

Исследование показало, что россияне в целом хорошо информированы о нововведениях, связанных с работой страховых представителей в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". О том, что в медицинских организациях устанавливаются каналы обратной связи с пациентами (телефоны прямой связи со страховщиком, посты страховых представителей), знают более трети опрошенных (34,6%). В 2019 году доля медицинских организаций, имеющих подобный канал связи, должна составить 30,7% по всей России, в 2020 году – 47,8%, к 2024 году его должны иметь почти 73% медицинских организаций первичного звена.

В ФОМС напомнили, что в этом году 51,4 миллиона застрахованных будут проинформированы страховыми медицинскими организациями о праве прохождения профилактических мероприятий. При этом возрастает роль страховых представителей, которые должны объяснить, в какой медицинской организации это можно сделать, сообщить о графике ее работы, проконтролировать явку и, если гражданин не пришел на диспансеризацию, выяснить причины, напомнить еще раз и разъяснить риски, связанные с поздним выявлением хронических заболеваний.

"Если страховая медицинская организация не информирует вас о возможности пройти профилактические мероприятия, значит, ваши контакты не актуализированы в ее базе данных. Рекомендуем пациентам связаться со своей страховой медицинской организацией и предоставить актуальные контактные данные", – отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

В настоящее время в стране в системе ОМС работает более 14 тысяч страховых представителей.