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РИА Новости
Обязательное медицинское страхование

Опрос: большинство жителей России довольно работой медстраховщиков

12:57 01.11.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Большинство россиян в целом довольны работой страховых медицинских организаций, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования в партнерстве со Всероссийским союзом страховщиков.
В опросе приняли участие более 1600 человек в возрасте от 18 до 65 лет из восьми федеральных округов России.

"По результатам исследования, деятельность страховых медицинских организаций (СМО) оценили как хорошую 20,2% респондентов, средний уровень удовлетворенности отметило подавляющее большинство опрошенных – 69,1%. Явно недоволен своей страховой СМО лишь каждый десятый респондент", – говорится в сообщении ФОМС по итогам опроса.

Несмотря на то, что около трети опрошенных (31,4%) знает о своем праве смены страховой компании один раз в год, о желании поменять страховую компанию высказались лишь 3,5% респондентов, большинство (69,8%) не желает перемен.
Каждый третий опрошенный считает, что в задачи страховых поверенных входит консультирование пациентов по видам, срокам и условиям предоставления медицинской помощи в системе ОМС (31%). Четверть опрошенных говорит о том, что деятельность службы страховых представителей ориентирована на защиту прав пациентов (25,4%), на решение проблем в ходе получения медицинской помощи (24,7%), а также на содействие в разрешении конфликтных ситуаций (23,1%).
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Как отметили в ФОМС, в СМО граждане чаще всего обращаются за защитой своих прав. Наиболее частые причины обращений – это проблемы и конфликты, возникающие во время лечения (38,1%). Каждый четвертый пациент обращался в свою СМО за консультацией по организации медпомощи (27,4%), каждый пятый – за справочной информацией (22%).
Исследование показало, что россияне в целом хорошо информированы о нововведениях, связанных с работой страховых представителей в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". О том, что в медицинских организациях устанавливаются каналы обратной связи с пациентами (телефоны прямой связи со страховщиком, посты страховых представителей), знают более трети опрошенных (34,6%). В 2019 году доля медицинских организаций, имеющих подобный канал связи, должна составить 30,7% по всей России, в 2020 году – 47,8%, к 2024 году его должны иметь почти 73% медицинских организаций первичного звена.
В ФОМС напомнили, что в этом году 51,4 миллиона застрахованных будут проинформированы страховыми медицинскими организациями о праве прохождения профилактических мероприятий. При этом возрастает роль страховых представителей, которые должны объяснить, в какой медицинской организации это можно сделать, сообщить о графике ее работы, проконтролировать явку и, если гражданин не пришел на диспансеризацию, выяснить причины, напомнить еще раз и разъяснить риски, связанные с поздним выявлением хронических заболеваний.
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"Если страховая медицинская организация не информирует вас о возможности пройти профилактические мероприятия, значит, ваши контакты не актуализированы в ее базе данных. Рекомендуем пациентам связаться со своей страховой медицинской организацией и предоставить актуальные контактные данные", – отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
В настоящее время в стране в системе ОМС работает более 14 тысяч страховых представителей.
"Сегодня роль страховых медицинских организаций в защите прав и законных интересов пациентов возрастает. Поэтому обращение в вашу страховую компанию – это абсолютно правильный шаг. Причем мы призываем, чтобы пациенты это делали в момент лечения. Это позволит не доводить проблемы до критического уровня. Задача работы страховых представителей – обеспечить возможность россиянам получить немедленную консультацию и помощь по любым вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по ОМС. Все крупные страховые медицинские компании уже имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на любой вопрос", – привели в ФОМС комментарий главы фонда Натальи Стадченко.
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Обязательное медицинское страхованиеФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФНаталья СтадченкоРоссияОбщество
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