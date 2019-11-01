Российские регионы довели до аграриев средства господдержки

Комбайны во время уборки урожая рапса в Красноярском крае. Архивное фото

Комбайны во время уборки урожая рапса в Красноярском крае

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Регионы РФ по состоянию на 31 октября довели до российских аграриев средства господдержки в размере 89,8 миллиарда рублей, или 77,7% от предусмотренного годового объема федеральных субсидий, говорится в сообщении Регионы РФ по состоянию на 31 октября довели до российских аграриев средства господдержки в размере 89,8 миллиарда рублей, или 77,7% от предусмотренного годового объема федеральных субсидий, говорится в сообщении Минсельхоза

"По состоянию на 31 октября предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 115,6 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 89,8 миллиарда рублей, или 77,7% от предусмотренного объема, что на 2,2 процентного пункта выше уровня 24 октября 2019 года", - сообщается в пресс-релизе.

При этом уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 93,5%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 97%.