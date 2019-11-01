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РИА Новости

Российские регионы довели до аграриев средства господдержки

12:48 01.11.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
Комбайны во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Комбайны во время уборки урожая рапса в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Регионы РФ по состоянию на 31 октября довели до российских аграриев средства господдержки в размере 89,8 миллиарда рублей, или 77,7% от предусмотренного годового объема федеральных субсидий, говорится в сообщении Минсельхоза.
"По состоянию на 31 октября предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 115,6 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 89,8 миллиарда рублей, или 77,7% от предусмотренного объема, что на 2,2 процентного пункта выше уровня 24 октября 2019 года", - сообщается в пресс-релизе.
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При этом уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 93,5%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 97%.
По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Ненецкий автономный округ (99,7%) и Сахалинская область (98,6%), самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (19,6%) и городе Севастополь (31,2%).
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Министерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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