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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова о выплате Россией "репарации" Киеву

12:17 01.11.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Слова украинского министра о том, что Россия должна выплатить "репарации" для восстановления Донбасса - это "жалкий популизм", вместо этого для блага Украины полезнее было бы начать переговоры с самопровозглашенными республиками, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона. Точную сумму, необходимую для восстановления региона, министр называть не стал.
Владислав Криклий
Вчера, 11:27РИА Новости
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"Жалкий популизм ради наживы: требования к России по выплате каких-либо компенсаций по Донбассу - это тупиковый путь к урегулированию отношений между нашими странами. Украина сама вдребезги разнесла инфраструктуру Донбасса, сотнями уничтожала мирных жителей - и теперь за эту гражданскую войну должна платить третья сторона - Россия?", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Министр, возможно, думает о своем кармане, а не о благе государства, потому что именно для пользы Украины было бы прекратить этот братоубийственный конфликт и начать переговоры непосредственно со стороной конфликта - лидерами самопровозглашенных республик", - добавил депутат.
Он отметил, что, несмотря на обвинения в том, что Россия - агрессор, дипломатические отношения с РФ не разорваны, а сотрудничество продолжается, а Украину никто не может заставить выполнять минские соглашения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Владислав КриклийРуслан БальбекДонбассГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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Украина должна выплатить "репарации" по восстановлению Крыма, они его так загадили, что не один год уйдет на восстановление
1 ноября, 12:27
Спиральтист ...
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