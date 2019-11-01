В Госдуме прокомментировали слова о выплате Россией "репарации" Киеву

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Слова украинского министра о том, что Россия должна выплатить "репарации" для восстановления Донбасса - это "жалкий популизм", вместо этого для блага Украины полезнее было бы начать переговоры с самопровозглашенными республиками, считает депутат Госдумы от Крыма Слова украинского министра о том, что Россия должна выплатить "репарации" для восстановления Донбасса - это "жалкий популизм", вместо этого для блага Украины полезнее было бы начать переговоры с самопровозглашенными республиками, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона. Точную сумму, необходимую для восстановления региона, министр называть не стал.

"Жалкий популизм ради наживы: требования к России по выплате каких-либо компенсаций по Донбассу - это тупиковый путь к урегулированию отношений между нашими странами. Украина сама вдребезги разнесла инфраструктуру Донбасса, сотнями уничтожала мирных жителей - и теперь за эту гражданскую войну должна платить третья сторона - Россия?", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Министр, возможно, думает о своем кармане, а не о благе государства, потому что именно для пользы Украины было бы прекратить этот братоубийственный конфликт и начать переговоры непосредственно со стороной конфликта - лидерами самопровозглашенных республик", - добавил депутат.

Он отметил, что, несмотря на обвинения в том, что Россия - агрессор, дипломатические отношения с РФ не разорваны, а сотрудничество продолжается, а Украину никто не может заставить выполнять минские соглашения.