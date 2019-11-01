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РИА Новости
Культура

Суд оставил Серебренникова на свободе

11:48 01.11.2019 (обновлено: 14:07 01.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался брать с режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости.
На этой мере настаивала прокуратура: по ее мнению, в противном случае Серебренников может скрываться. Защита выступила против. Один из правозащитников заявил, что при подписке пропадет возможность ездить на гастроли по России.
Как подчеркнула судья, "только тяжесть предъявленного обвинения, без доказательств намерения скрыться или помешать правосудию, не является основанием для избрания меры пресечения".
Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела.
Режиссер Кирилл Серебренников у Мещанского районного суда, где пройдет рассмотрение уголовного дела по существу в отношении него. 12 апреля 2019
7 сентября, 02:00РИА Новости
Биография Кирилла Серебренникова

Дело "Седьмой студии"

Фабула уголовного дела — вероятно, самого громкого в области культуры за последние годы — сводилась к тому, что, по версии следствия, Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на "Платформу". Они эти обвинения отрицают.
Под домашним арестом режиссер пробыл больше полутора лет, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла. Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.
В апреле Мосгорсуд изменил меру пресечения на подписку о невыезде, и Серебренников вернулся к полноценной работе в России. При этом у режиссера есть проекты за рубежом.
В четверг его номинировали на премию "Золотая маска".
Режиссер Кирилл Серебренников на XXV церемонии вручения театральной премии Золотая Маска
28 октября, 12:13Культура
Съемки фильма Серебренникова "Петровы в гриппе" начались в Москве
64202797
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КультураКирилл СеребренниковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Конечно, как же он тогда сбежит, ведь он либерал, ставит содомитские спектакли, развращает молодежь. Вот если бы он ставил пьесы на нравственные темы и говорил о любви к России, его бы прессовали. А так либеральные деятели пойдут с лозунгом "стоять за извращенца"
1 ноября, 11:54
DDDruzhba Druzhba
4200201
Ну что ж, он же солнцеликий. Ему можно своровать миллион и спокойно раскатывать по стране. Показывая спектакли про голых мальчиков. А кого-то в каталажку за пару тысяч. Я уже молчу о равенстве перед законом. У меня просто вопрос: что потеряет русское искусство если этот рэжиссер будет сидеть дома и не реализовывать себя в креативнях проектах на наши деньги. Вопрос риторический.
1 ноября, 12:27
InGood FitRu
3400300
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