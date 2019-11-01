Суд оставил Серебренникова на свободе

На этой мере настаивала прокуратура: по ее мнению, в противном случае Серебренников может скрываться. Защита выступила против. Один из правозащитников заявил, что при подписке пропадет возможность ездить на гастроли по России.

Как подчеркнула судья, "только тяжесть предъявленного обвинения, без доказательств намерения скрыться или помешать правосудию, не является основанием для избрания меры пресечения".

Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела

Дело "Седьмой студии"

Фабула уголовного дела — вероятно, самого громкого в области культуры за последние годы — сводилась к тому, что, по версии следствия, Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на "Платформу". Они эти обвинения отрицают.

Под домашним арестом режиссер пробыл больше полутора лет, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла. Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.

В апреле Мосгорсуд изменил меру пресечения на подписку о невыезде, и Серебренников вернулся к полноценной работе в России. При этом у режиссера есть проекты за рубежом.