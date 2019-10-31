Серебренникова номинировали на премию "Золотая маска"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Кирилл Серебренников и два спектакля "Гоголь-центра" - "Барокко" и "Спасти орхидею" номинированы на премию "Золотая маска", объявили организаторы премии в четверг на пресс-конференции.

На премию "Золотая маска" выдвинуты два спектакля "Гоголь-центра: "Барокко" в постановке Серебренникова и "Спасти орхидею" Владислава Наставшего, который выступил в этой работе как автор, режиссер, художник и композитор.