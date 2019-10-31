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РИА Новости
Культура

Серебренникова номинировали на премию "Золотая маска"

11:49 31.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Кирилл Серебренников. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Кирилл Серебренников и два спектакля "Гоголь-центра" - "Барокко" и "Спасти орхидею" номинированы на премию "Золотая маска", объявили организаторы премии в четверг на пресс-конференции.
На премию "Золотая маска" выдвинуты два спектакля "Гоголь-центра: "Барокко" в постановке Серебренникова и "Спасти орхидею" Владислава Наставшего, который выступил в этой работе как автор, режиссер, художник и композитор.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
22 октября, 13:36РИА Новости
Повторный процесс по делу Серебренникова начнется 1 ноября
В номинации "драма/работа режиссера" за спектакль "Барокко" театра "Гоголь-центр" на премию "Золотая Маска" выдвинут Серебренников (автор пьесы, постановки, декораций и костюмов) и Евгений Кулагин, помогавший воплощению замысла Серебренникова в его отсутствие в театре.
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КультураГоголь-центрКирилл СеребренниковРоссия
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