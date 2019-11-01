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РИА Новости

В Приамурье усилят меры безопасности после трагедии в детском саду

07:57 01.11.2019
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© Фото предоставлены пресс-службой правительства Тверской областиДетский сад
Детский сад
© Фото предоставлены пресс-службой правительства Тверской области
Детский сад. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя - РИА Новости. Меры безопасности усилят в образовательных организациях Приамурья после трагедии в детском саду Ненецкого автономного округа, сообщает министерство образования и науки региона.
В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
"После трагедии в детском саду Ненецкого автономного округа ведомством будут даны рекомендации муниципальным образованиям. Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа", - сообщает министерство.
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