В Приамурье усилят меры безопасности после трагедии в детском саду

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя - РИА Новости. Меры безопасности усилят в образовательных организациях Приамурья после трагедии в детском саду Ненецкого автономного округа, сообщает министерство образования и науки региона.
В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
"После трагедии в детском саду Ненецкого автономного округа ведомством будут даны рекомендации муниципальным образованиям. Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа", - сообщает министерство.