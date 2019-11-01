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РИА Новости

Врачи рассказали, как правильно выбрать шапку и как часто нужно ее стирать

03:31 01.11.2019 (обновлено: 10:13 01.11.2019)
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком в холодную погоду.
Женщина с ребенком в холодную погоду.
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Женщина с ребенком в холодную погоду.. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Врачи рассказали РИА Новости в связи с приходом поздней осени в Москву, как выбрать правильную шапку, которая защитит от холода, и чем чреват выбор слишком теплого головного убора.
В конце октября в Москву пришла по-зимнему холодная погода со снегом и ветром, температура воздуха ночью опускалась ниже нуля градусов, дневная температура была слабоотрицательной.

Плохие последствия

Как считает доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская, хождение без шапки может привести в том числе и к менингиту.
"Очень большие перепады давления: было тепло, стало холодно, еще и ветер, поэтому голову надо беречь. Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом, и даже менингитом, особенно если когда-то были какие-то инфекции, то это все может обостряться", - считает Заславская. По ее словам, меховые теплые наушники не помогут, в холодное время года необходимо закрывать и уши, и лоб.
"Наушники – это чепуха, они закрывают уши, а как же все остальное? Охлаждение может стать очень плохим фактором, может возбудить дремлющие инфекции. Шапки обязательно нужно носить, они должны быть удобные, теплые, чтобы обязательно закрывали уши и лоб", - говорит она.
Кроме того, существует миф о том, что если ходить без шапки, можно облысеть. Как отмечает врач-трихолог, вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас, теоретически это возможно.
"Есть такая теория, что от морозов волосы могут выпадать. Здесь физиология такова, что спазм сосудов происходит, спазм капилляров, которые питают волосы, то есть теоретически это возможно. И нужно беречь уши, потому что любой отит приводит к воспалению, а воспаление - к антибиотикам, и прием антибиотиков приводит уже к выпадению волос", - говорит Кохас.
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Правильная шапка

При этом, по мнению Кохас, шапку тоже нужно уметь выбирать правильно - согласно погодным условиям и из правильных материалов.
"Если температура минус 5 - минус 10 градусов, то шапка должна быть легкая трикотажная, чтобы не перепарить голову. Обычно мы берем тонкую шерсть, шапки должны быть из натуральных тканей, ни в коем случае не синтетических. Если вдруг прохладненько, капюшон можно надеть вместо шапки, здесь нет никакой проблемы. А если мы уже берем дальше, температуру минус 10 - минус 15, то шапку уже с каким-то утеплителем, сейчас много шапок с войлочным утеплителем, что прекрасным образом влияет на сохранение температуры", - говорит Кохас.
Врач-терапевт Виктор Лишин также придерживается мнения, что шапка должна быть по погоде, по его словам, излишне теплый вариант тоже может навредить здоровью. По его мнению, шапка должна быть хоть чуть-чуть, но дышащая. Это не значит, что она должна быть с дырками, но в ней должно быть комфортно, чтобы в меру сохранялось тепло, но не было перегрева.
"Голова не должна чрезмерно нагреваться, иначе голова будет потеть, может быть перегрев кожных покровов, это может вызвать в первую очередь какие-то неприятные ощущения, но и может влиять и на головной мозг, и вызвать головные боли, потому что температура головного мозга повышается", - сказал Лишин.
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Скажи шапке в помещении нет

Как отмечает Кохас, в том числе по этой же причине шапку нужно обязательно снимать в помещениях и в транспорте.
"Как только заходите в транспорт, шапку надо снимать: в метро, трамваях, троллейбусах, чтобы кожа головы не парилась. Если она будет потеть, а шапку, как правило, мы не стираем так же часто, как нижнее белье, хорошо если раз в месяц кто-то это делает, на шапке скапливается очень много грибков и бактерий, которые могут спровоцировать раздражение кожи, тот же грибок вызывает перхоть", - считает Кохас.
По ее словам, перегревание и отказ от стирки могут даже привести к стафилококковым инфекциям, лучше не доводить до этого, стирать шапку вовремя и иметь запасную.
"Идеально если в арсенале есть несколько шапок, две-три, пока одна в стирке, другую носим", - говорит она.
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