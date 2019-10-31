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РИА Новости

Косачев прокомментировал выступление Столтенберга в Киеве

22:12 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев во время встречи в Москве с членом Сената Конгресса США от Республиканской партии Рендом Полом
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев во время встречи в Москве с членом Сената Конгресса США от Республиканской партии Рендом Полом
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сенатор Константин Косачев заявил, что у генсека НАТО Йенса Столтенберга был шанс помочь Украине, если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и "формулы Штайнмайера" со стороны "самых оголтелых украинских националистов".
Ранее генсек НАТО выступил на заседании комиссии НАТО-Украина в Киеве.
Столтенберга был реальный шанс помочь Украине... если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и "формулы Штайнмайера" со стороны самых оголтелых украинских националистов, оказывающих давление на президента Зеленского и блокирующих разведение сил в зоне конфликта. Но – нет: опять очередные причитания в адрес России, чтобы она вывела некие войска из Украины", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Сенатор заявил, что руководство НАТО не извлекло уроков из происходившего в Европе после холодной войны и из произошедшего на Украине, предлагая Киеву членство в НАТО и продолжая сдвигать границы альянса на Восток, подогревая этим конфликты и вынуждая Россию реагировать.
"Генсек торжественно заявил украинцам - "все страны (НАТО) сегодня представлены в Киеве. И каждая страна поддерживает вас. НАТО будет на вашей стороне". Тем самым разом перечеркнута возможная миссия Брюсселя в качестве посредника или независимой стороны", - сказал Косачев.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
Вчера, 13:20РИА Новости
НАТО поможет Украине на пути реформ в обороне, заявил Столтенберг
Он добавил, что российская сторона учтет и будет цитировать данное заявление.
Сенатор также прокомментировал заявление Столтенберга о советниках НАТО, которые будут работать с украинским правительством над "внедрением евроатлантических принципов для укрепления верховенства права, обеспечения прав меньшинств и усиления борьбы с коррупцией". Косачев отметил, что "импортные советники" помогали России в 90-е годы, и тогда результат был похожим.
"Ну и совсем уж беспомощным выглядит призыв к России признать ответственность за сбитый над Донбассом "Боинг" MH17. Дескать, доказательств реальных нет, а виновных уже пора назвать. Лучше признайтесь, мол, сами, все равно мы не будем искать в другом направлении, а нас больше и мы громче", - сказал сенатор.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
Вчера, 13:33РИА Новости
Столтенберг заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины
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НАТОКонстантин КосачевЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
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