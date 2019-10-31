Косачев прокомментировал выступление Столтенберга в Киеве

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев во время встречи в Москве с членом Сената Конгресса США от Республиканской партии Рендом Полом

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сенатор Сенатор Константин Косачев заявил, что у генсека НАТО Йенса Столтенберга был шанс помочь Украине, если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и "формулы Штайнмайера" со стороны "самых оголтелых украинских националистов".

Ранее генсек НАТО выступил на заседании комиссии НАТО- Украина в Киеве.

"У Столтенберга был реальный шанс помочь Украине... если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и "формулы Штайнмайера" со стороны самых оголтелых украинских националистов, оказывающих давление на президента Зеленского и блокирующих разведение сил в зоне конфликта. Но – нет: опять очередные причитания в адрес России, чтобы она вывела некие войска из Украины", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор заявил, что руководство НАТО не извлекло уроков из происходившего в Европе после холодной войны и из произошедшего на Украине, предлагая Киеву членство в НАТО и продолжая сдвигать границы альянса на Восток, подогревая этим конфликты и вынуждая Россию реагировать.

"Генсек торжественно заявил украинцам - "все страны (НАТО) сегодня представлены в Киеве. И каждая страна поддерживает вас. НАТО будет на вашей стороне". Тем самым разом перечеркнута возможная миссия Брюсселя в качестве посредника или независимой стороны", - сказал Косачев.

Он добавил, что российская сторона учтет и будет цитировать данное заявление.

Сенатор также прокомментировал заявление Столтенберга о советниках НАТО, которые будут работать с украинским правительством над "внедрением евроатлантических принципов для укрепления верховенства права, обеспечения прав меньшинств и усиления борьбы с коррупцией". Косачев отметил, что "импортные советники" помогали России в 90-е годы, и тогда результат был похожим.

"Ну и совсем уж беспомощным выглядит призыв к России признать ответственность за сбитый над Донбассом "Боинг" MH17. Дескать, доказательств реальных нет, а виновных уже пора назвать. Лучше признайтесь, мол, сами, все равно мы не будем искать в другом направлении, а нас больше и мы громче", - сказал сенатор.