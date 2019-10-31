Биография Аделя Абделя Махди

Его отец был шиитом, который участвовал в восстании против британской оккупации в 1920 году и был министром во время правления (1921-1933) короля Фейсала I.

В 1963 году Адель Абдель Махди получил степень бакалавра по экономике в Багдадском университете, в 1970 году – степень магистра политических наук в Международном институте государственного управления в Париже (Франция), в 1972 году – степень магистра по политической экономии в Университете Пуатье во Франции.

Адель Абдель Махди в раннем возрасте вступил в Партию арабского социалистического возрождения ("Баас"). Под влиянием арабских националистических и социалистических идей он покинул ее в 1963 году. За политическую активность несколько раз подвергался арестам в 1963-1965 годах.

В 1965 году благодаря влиянию своего отца устроился на работу в министерство иностранных дел Ирака.

В 1969 году уехал во Францию, где работал в различных исследовательских центрах, был президентом Французского института исламских исследований, занимался редактированием журналов на арабском и французском языках, написал несколько книг.

В 1972 году уехал в Сирию, затем в Ливан, в 1982 году вернулся во Францию.

В 1970-х и 1980-х годах Адель Абдель Махди несколько раз посещал Ирак. В начале 1980-х годов был избран членом "Высшего совета исламской революции в Ираке" (ныне "Высший исламский совет Ирака"), созданного в Тегеране (Иран).

В 2003 году после падения режима президента Саддама Хуссейна Адель Абдель Махди вернулся в Ирак и стал членом Временного управляющего совета Ирака (временное правительство Ирака).

В 2004-2005 годах был министром финансов Временного правительства Ирака. Участвовал в разработке конституции Ирака, принятой в 2005 году.

В 2005-2011 году – вице-президент Ирака.

В 2006 году баллотировался на пост премьер-министра Ирака, но безуспешно.

Демонстранты требовали отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди на фоне протестов сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Иракские правозащитники сообщили 26 октября о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более 2,5 тысяч.

31 октября 2019 года президент Ирака Бархам Салех заявил , что премьер-министр страны Адель Абдель Махди согласился подать в отставку.