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РИА Новости

Премьер-министр Ирака согласился уйти в отставку на фоне массовых протестов

17:26 31.10.2019 (обновлено: 18:01 31.10.2019)
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди готов подать в отставку, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на президента Бархама Салеха.
Глава государства на пресс-конференции также заявил, что согласен на проведение выборов.
"Я как президент республики подтверждаю, что я соглашусь на досрочные выборы при утверждении нового закона о выборах и новой комиссии по выборам", — пояснил Салех.
В Ираке продолжаются массовые протесты. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.
Накануне Верховная комиссия по правам человека сообщила, что в результате беспорядков с 25 по 30 октября погибли сто человек, более пяти с половиной тысяч пострадали.
Акция протеста во время комендантского часа в Багдаде
27 октября, 01:49РИА Новости
Премьер Ирака поручил направить спецназ против протестующих
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ИракВ мире
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