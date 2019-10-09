Помпео на фоне протестов в Багдаде призвал премьера Ирака к сдержанности

"Госсекретарь Помпео осудил недавние случаи насилия в Ираке и отметил, что те, кто нарушает права человека, должны быть привлечены к ответственности. Госсекретарь Помпео вновь заявил, что мирные публичные демонстрации являются основополагающим элементом всех демократий, и подчеркнул, что в демонстрациях нет места насилию со стороны сил безопасности или протестующих. Секретарь выразил сожаление в связи с трагической гибелью людей за последние несколько дней и настоятельно призвал иракское правительство проявлять максимальную сдержанность", - говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента.