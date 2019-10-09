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РИА Новости

Помпео на фоне протестов в Багдаде призвал премьера Ирака к сдержанности

04:28 09.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на фоне протестов в Багдаде призвал премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди к сдержанности и борьбе с коррупцией в стране, как того требуют протестующие.
"Госсекретарь Помпео осудил недавние случаи насилия в Ираке и отметил, что те, кто нарушает права человека, должны быть привлечены к ответственности. Госсекретарь Помпео вновь заявил, что мирные публичные демонстрации являются основополагающим элементом всех демократий, и подчеркнул, что в демонстрациях нет места насилию со стороны сил безопасности или протестующих. Секретарь выразил сожаление в связи с трагической гибелью людей за последние несколько дней и настоятельно призвал иракское правительство проявлять максимальную сдержанность", - говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента.
Отмечается, что Помпео также призвал премьер-министра Ирака принять "незамедлительные меры для удовлетворения жалоб протестующих путем проведения реформ и борьбы с коррупцией".
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.
В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент, по официальным данным иракского МВД, 104 человека погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские.
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