В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию

БАГДАД, 27 окт – РИА Новости. Иракский парламентский блок "Саирун", одним из лидеров которого является влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр, объявил в субботу об уходе в оппозицию на фоне новой волны антиправительственных протестов в стране.

"Блок "Саирун" объявляет о переходе в парламентскую оппозицию и о бойкоте работы парламента вплоть до выполнения законных требований демонстрантов", - цитирует телеканал al-Sumaria заявление главы блока Набиля ат-Тарафи на пресс-конференции в Багдаде.

Ат-Тарафи разъяснил, что это решение принято "ввиду усугубления ситуации… и отсутствия реальных шагов со стороны правительства по улучшению положения дел и управлению кризисом". В разгар первой волны протестов в начале октября Муктада ас-Садр уже призывал к отставке правительства страны и досрочным выборам, одновременно обратившись к депутатам блока "Саирун" с призывом не участвовать в работе законодательного органа до тех пор, пока правительство не ответит на требования демонстрантов.

По итогам парламентских выборов 2018 года блок "Саирун" получил 54 места из 329 в законодательном органе.