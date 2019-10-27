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РИА Новости

В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию

00:49 27.10.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanИракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
© AP Photo / Hadi Mizban
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. Архивное фото
БАГДАД, 27 окт – РИА Новости. Иракский парламентский блок "Саирун", одним из лидеров которого является влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр, объявил в субботу об уходе в оппозицию на фоне новой волны антиправительственных протестов в стране.
"Блок "Саирун" объявляет о переходе в парламентскую оппозицию и о бойкоте работы парламента вплоть до выполнения законных требований демонстрантов", - цитирует телеканал al-Sumaria заявление главы блока Набиля ат-Тарафи на пресс-конференции в Багдаде.
Ат-Тарафи разъяснил, что это решение принято "ввиду усугубления ситуации… и отсутствия реальных шагов со стороны правительства по улучшению положения дел и управлению кризисом". В разгар первой волны протестов в начале октября Муктада ас-Садр уже призывал к отставке правительства страны и досрочным выборам, одновременно обратившись к депутатам блока "Саирун" с призывом не участвовать в работе законодательного органа до тех пор, пока правительство не ответит на требования демонстрантов.
По итогам парламентских выборов 2018 года блок "Саирун" получил 54 места из 329 в законодательном органе.
Акция протеста во время комендантского часа в Багдаде, Ирак
7 октября, 12:03РИА Новости
В правительстве Ирана прокомментировали протесты в стране
Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты. Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более 2,5 тысяч.
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