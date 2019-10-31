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РИА Новости

В архиве характеристику Путина назвали типичным для комсомольца документом

13:30 31.10.2019 (обновлено: 17:43 31.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХарактеристика-рекомендация президента РФ Владимира Путина времен его службы в КГБ
Характеристика-рекомендация президента РФ Владимира Путина времен его службы в КГБ
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Характеристика Владимира Путина, показанная на выставке "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков" в Петербурге, типична для комсомольца, сам документ не является секретным, как ранее сообщили некоторые СМИ, сообщила РИА Новости главный архивист отдела научно-публикаторской и выставочной работы Центрального государственного архива историко-политических документов Анна Зыкова.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХарактеристика-рекомендация президента РФ Владимира Путина времен его службы в КГБ
Характеристика-рекомендация президента РФ Владимира Путина времен его службы в КГБ
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Характеристика-рекомендация президента РФ Владимира Путина времен его службы в КГБ
"Документ не является секретным, как написали ранее некоторые СМИ. Это типичная характеристика на комсомольца. Владимир Владимирович Путин состоял на службе в КГБ, он был комсомольцем, хотел стать кандидатом в члены ЦК КПСС. Для того чтобы это произошло, по месту его работы была написана характеристика-рекомендация", - рассказала она.
В документе сказано в частности, что Путин совершенствует свое профессиональное мастерство, в свободное время занимается спортом. Также отмечается, что он морально устойчив и пользуется авторитетом у товарищей.
Выставка посвящена 90 персонам, которые добились значительных успехов в сфере политики, военного дела, науки, искусства и культуры.
Как рассказали в Архивном комитете, в экспозицию также вошли документы, посвященные 75-летию со дня Великой Победы, 170-летию со дня рождения академика Ивана Павлова, 155-летию со дня рождения инженера, строителя первых гидроэлектростанций Генриха Графтио.
Гости выставки могут увидеть анкеты Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко, письма, фотографии, документы с резолюциями Михаила Горбачева, Юрия Гагарина, Игоря Курчатова, Максима Горького, Казимира Малевича и другие.
Президент РФ Владимир Путин
10:49РИА Новости
В Петербурге показали характеристику на Путина
311010
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Владимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
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