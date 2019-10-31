Ленобласть презентовала в Страсбурге "Путь Петра Первого"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Власти Ленинградской области, в рамках реализации программы культурных маршрутов на территории Российской Федерации, создадут третий маршрут для туристов "Путь Петра Первого", который будет проходить по территории региона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он во главе российской делегации принимает участие в работе проходящего в Страсбурге Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Александр Дрозденко.

Программа "Культурные маршруты" была учреждена Советом Европы в 1987 году. Она призвана сохранять и укреплять европейское природное и культурное наследие, как фактор улучшения условий жизни, служить источником культурного и социально-экономического развития. Россия присоединилась к расширенному участию в соглашении о культурных маршрутах в 2011 году, напомнили в пресс-службе обладминистрации.

По словам Дрозденко, в настоящий момент Совет Европы сертифицировал 38 культурных маршрутов, пять из них проходят по территории России, в том числе два — по территории Ленинградской области: это "Ганза" и "След "железного занавеса.

В данный момент власти региона вместе с партнерами активно ведут разработку нового культурного маршрута — "Путь Петра Первого", часть которого будет проходить по Ленинградской области. Он позволит путешественникам проследовать по местам, которые в далеком прошлом посещал император Петр I.

"Хочу обратить внимание, что в контексте развития культурных маршрутов с 1 октября 2019 года введен новый порядок въезда из-за рубежа в Ленинградскую область и Петербург по электронной визе. Соответствующий закон значительно упрощает кратковременные однократные поездки для иностранных туристов из 53 стран в Ленинградскую область и Петербург. Это хороший шаг, демонстрирующий нашу открытость — в списке присутствуют большинство европейских стран. Процедура максимально упрощена, все можно оформить онлайн", — сказал губернатор.

Он отметил, что четырехдневная электронная виза выдается бесплатно, а для ее получения не требуется приглашения, подтверждения гостиницы или иного документа о цели поездки в Россию.

"Мы - открытый и гостеприимный регион. Я от всей души приглашаю посетить Ленинградскую область: насладиться нашей природой, познакомиться с нашей культурой", — сказал глава региона.