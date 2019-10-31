Энистон подтвердила: актеры из "Друзей" работают над совместным проектом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон на ток-шоу телеведущего Стивена Кольбера подтвердила, что она вместе с коллегами по сериалу "Друзья" работают над совместным проектом, Американская актриса Дженнифер Энистон на ток-шоу телеведущего Стивена Кольбера подтвердила, что она вместе с коллегами по сериалу "Друзья" работают над совместным проектом, сообщает Daily Mail.

Сначала Энистон долго уходила от ответа, пока Кольбер наставил на вопросе, показывая ей совместную фотографию с актерами из "Друзей", которую она опубликовала в инстаграме, когда только зарегистрировала аккаунт в социальной сети.

Уже тогда поклонники и СМИ предположили, что они будут участвовать в новом проекте.

"Так ты можешь подтвердить мне, что у вас что-то происходит?", — спросил ведущий.

"Что-то происходит, — подтвердила Дженнифер, — Но мы пока не знаем, что из этого получится".

"Не имеет значения — "что-то" лучше, чем ничего", — прокомментировал Кольбер.

Ранее создатели сериала "Друзья" заявили , что продолжения шоу, которое выходило с 1994 по 2004 год, не будет.