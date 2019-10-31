Энистон подтвердила: актеры из "Друзей" работают над совместным проектом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон на ток-шоу телеведущего Стивена Кольбера подтвердила, что она вместе с коллегами по сериалу "Друзья" работают над совместным проектом, сообщает Daily Mail.
Сначала Энистон долго уходила от ответа, пока Кольбер наставил на вопросе, показывая ей совместную фотографию с актерами из "Друзей", которую она опубликовала в инстаграме, когда только зарегистрировала аккаунт в социальной сети.
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Уже тогда поклонники и СМИ предположили, что они будут участвовать в новом проекте.
"Так ты можешь подтвердить мне, что у вас что-то происходит?", — спросил ведущий.
"Что-то происходит, — подтвердила Дженнифер, — Но мы пока не знаем, что из этого получится".
"Не имеет значения — "что-то" лучше, чем ничего", — прокомментировал Кольбер.
Ранее создатели сериала "Друзья" заявили, что продолжения шоу, которое выходило с 1994 по 2004 год, не будет.
Сейчас Дженнифер Энистон участвует в рекламной кампании сериала "Утреннее шоу", который должен выйти 1 ноября.
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