Создатели "Друзей" заявили, что продолжения сериала не будет

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Создатели комедийного сериала "Друзья" заявили, что никаких продолжений и перезагрузок не будет, Создатели комедийного сериала "Друзья" заявили, что никаких продолжений и перезагрузок не будет, сообщает Deadline.

"Мы не будем устраивать воссоединение и не будем заниматься перезагрузкой. Шоу было о том времени, когда друзья были семьей. Перезапуск попросту не побьет то, что мы сделали", - объяснила исполнительный продюсер ситкома Марта Кауффман.

С ней согласился и другой продюсер Дэвид Крейн.

"Мы сделали шоу, которое хотели. У нас все получилось правильно - финальный бантик завязан", - прокомментировал Крейн.

И только продюсер Кевин Брайт не устоял перед шуткой и заявил: "Я думаю, мы должны сделать перезагрузку", на что Кауфманн также в шутку ответила: "Удачи!".

Все трое выступали на ежегодном кинофестивале Tribeca, который проходит в Нью-Йорке.