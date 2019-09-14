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РИА Новости
Культура

Создатели "Друзей" заявили, что продолжения сериала не будет

14:02 14.09.2019
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© Фото : NBC Television 1994-2004Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Фото : NBC Television 1994-2004
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Создатели комедийного сериала "Друзья" заявили, что никаких продолжений и перезагрузок не будет, сообщает Deadline.

"Мы не будем устраивать воссоединение и не будем заниматься перезагрузкой. Шоу было о том времени, когда друзья были семьей. Перезапуск попросту не побьет то, что мы сделали", - объяснила исполнительный продюсер ситкома Марта Кауффман.

С ней согласился и другой продюсер Дэвид Крейн.
"Мы сделали шоу, которое хотели. У нас все получилось правильно - финальный бантик завязан", - прокомментировал Крейн.
И только продюсер Кевин Брайт не устоял перед шуткой и заявил: "Я думаю, мы должны сделать перезагрузку", на что Кауфманн также в шутку ответила: "Удачи!".
Все трое выступали на ежегодном кинофестивале Tribeca, который проходит в Нью-Йорке.
Ранее у поклонников появилась надежда, что "Друзья" снова объединятся. Особенно, после того, как в июне этого года Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин) намекнула на шоу Эллен Дедженерес, что не против сняться в продолжении сериала.
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