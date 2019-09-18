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РИА Новости
Культура

Энистон и Уизерспун рассказали, как готовились к "Утреннему шоу"

20:04 18.09.2019
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАмериканская актриса Дженнифер Энистон
Американская актриса Дженнифер Энистон
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун поделились, как готовились к ролям журналисток в предстоящем сериале "Утреннее шоу", сообщает Entertainment Weekly.
Персонаж Энистон (Алекс Леви) – ведущая новостной передачи в Нью-Йорке, а Уизерспун (Брэдли Джексон) – репортер местного издания в Западной Вирджинии. Обеим актрисам нужно было сыграть женщин из мира журналистики с невероятно высокой конкуренцией, и перед съемками каждая провела небольшое исследование.
"Я приходила к пяти утра, чтобы посмотреть, как идет подготовка к программе Good Morning America. Это сумасшедший мир! С пяти до семи он похож на город привидений, но потом включается свет, звуки становятся все громче и громче, и эта машина начинает работать на полную катушку, но все вокруг удивительным образом сохраняют спокойствие", - рассказала Энистон.
Уизерспун поделилась, что она общалась с новостными продюсерами и с журналистами: "Я задавала им много вопросов: Зачем вы решили этим заниматься? Откуда вы? С чего начиналась ваша карьера? Какие сюрпризы преподносила вам жизнь? Что вам нравится делать? Где вы учились?"
Помимо технических подробностей звезды выяснили, что на телепрограммах много "неравенства". Уизерспун поразило, "какому анализу постоянно подвергаются ведущие: их гардероб, их лица и улыбки. Существуют тестовые аудитории, которые определяют, что понравится, а что не понравится американцам. Выяснилось, что женщины, которые так много работали и стали прекрасными журналистами, на деле почти ничего не решают".
Премьера The Morning Show запланирована на первое ноября на платформе Apple TV+.
Актриса Дженнифер Энистон
13 августа, 00:17Культура
В Сеть выложили тизер "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон
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КультураРиз УизерспунДженнифер ЭнистонНью-Йорк (город)
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