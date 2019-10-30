Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T19:03Z
https://ria.ru/20191030/1560409620.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40853/68/408536830_0:261:2897:1891_1036x0_80_0_0_500c9f6677b85825ce8c347bff807769.jpg
РИА Новости

Российский миллиардер проспорил миллион долларов, пишут СМИ

17:49 30.10.2019 (обновлено: 19:03 30.10.2019)
9077
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент группы компаний ПИК Сергей Гордеев
Президент группы компаний ПИК Сергей Гордеев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Президент группы компаний ПИК Сергей Гордеев. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Миллиардер Сергей Гордеев проспорил один миллион долларов искусствоведу Николасу Ильину на ужине Фонда Гуггенхайма в Венеции, сообщает Forbes.
Искусствовед в дни архитектурной биеннале в Венеции устраивал традиционный ужин на крыше палаццо Пегги Гуггенхайм. На приеме присутствовал Гордеев. По словам Ильина, бизнесмен заявил, что является самым богатым гостем ужина. Искусствовед предложил ему заключить пари. Миллиардер согласился и в присутствии восьми свидетелей поставил миллион долларов.
Как утверждает Ильин, за спиной Гордеева стоял шейх из Абу-Даби, которого миллиардер не заметил. Россиянин понял, что проиграл, когда увидел гостя из ОАЭ. Спустя неделю, по словам Ильина, Гордеев перевел на счет фонда миллион долларов.
Как утверждают в редакции Forbes, им удалось найти двух свидетелей спора, один из которых якобы лично "разбил рукопожатие" бизнесмена и искусствоведа.
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов
14 мая, 16:33РИА Новости
Дерипаска и Зюганов решили миром спор об оскорбленной чести
В пресс-службе группы компаний ПИК, президентом которой является Гордеев, отрицают информацию издания. В компании назвали публикацию странной, предвзятой и неактуальной.
"Сергей помогал различным проектам музея Гуггенхайма в России в период 2005-2008 годов, но это никак не связано со "спорами" и прочими свидетельствами людей с неоднозначной репутацией", — подчеркнули в пресс-службе.
1563741782
Обсудить 5
Сергей ГордеевРоссияВ мире
Рекомендуем
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Место ДТП в селе Буйское
Судмедэксперт по делу о сбитом под Кировом "пьяном" мальчике признал ошибку
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Логотип социальной сети Фейсбук на фоне российского флага
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие
Консульство России в Сан-Франциско
США не позволят России вновь открыть консульство в Сан-Франциско
Мать пропавших в Уфе детей обратилась к их отцу. Скриншот из видео
"Не делай глупостей". Мать пропавших в Уфе детей обратилась к их отцу
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Салливан назвал борьбу с "Северным потоком – 2" одним из приоритетов США
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Президент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Вид на город Тель-Авив
Израиль экстрадирует россиянина Алексея Буркова в США
Монеты разных стран
Американка придумала необычный способ отомстить мужу за измену
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
О газе, Украине и НАТО: Путин и венгерский премьер провели переговоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
05:17Редкий портрет 13-летнего Моцарта выставят на аукцион
Лента новостейМолния