Российский миллиардер проспорил миллион долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Миллиардер Сергей Гордеев проспорил один миллион долларов искусствоведу Николасу Ильину на ужине Фонда Гуггенхайма в Венеции, сообщает Миллиардер Сергей Гордеев проспорил один миллион долларов искусствоведу Николасу Ильину на ужине Фонда Гуггенхайма в Венеции, сообщает Forbes

Искусствовед в дни архитектурной биеннале в Венеции устраивал традиционный ужин на крыше палаццо Пегги Гуггенхайм. На приеме присутствовал Гордеев. По словам Ильина, бизнесмен заявил, что является самым богатым гостем ужина. Искусствовед предложил ему заключить пари. Миллиардер согласился и в присутствии восьми свидетелей поставил миллион долларов.

Как утверждает Ильин, за спиной Гордеева стоял шейх из Абу-Даби, которого миллиардер не заметил. Россиянин понял, что проиграл, когда увидел гостя из ОАЭ. Спустя неделю, по словам Ильина, Гордеев перевел на счет фонда миллион долларов.

Как утверждают в редакции Forbes, им удалось найти двух свидетелей спора, один из которых якобы лично "разбил рукопожатие" бизнесмена и искусствоведа.

В пресс-службе группы компаний ПИК, президентом которой является Гордеев, отрицают информацию издания. В компании назвали публикацию странной, предвзятой и неактуальной.