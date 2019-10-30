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РИА Новости

Киев рассматривает возможность участия в тренировочной миссии НАТО в Ираке

15:43 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Украина рассматривает возможность участия в тренировочной миссии НАТО в Ираке, заявил в среду на брифинге в Одессе генсек альянса Йенс Столтенберг.
В Ираке развернута обучающая миссия НАТО в составе нескольких сотен инструкторов и вспомогательного персонала из стран альянса и стран-партнеров.
"Это партнерство (между Украиной и НАТО – ред.) – это не дорога с односторонним движением. Украина делает большой взнос в миссии и операции во главе с НАТО, в частности по борьбе с международным терроризмом в Афганистане. Украина также сейчас рассматривает возможность участия в нашей тренировочной миссии в Ираке", - сказал Столтенберг. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
Он также напомнил, что Украина является членом сил быстрого реагирования НАТО.
Североатлантический совет на уровне послов находится с двухдневным визитом на Украине. В Киеве Столтенберг проведет заседание комиссии НАТО – Украина с участием президента страны Владимира Зеленского.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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