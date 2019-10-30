Шойгу подвел итоги заседания Совета министров обороны стран СНГ

БАКУ, 30 окт - РИА Новости. Решения, которые были приняты на прошедшем в Баку 77-м заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, направлены на усиление национальных вооруженных сил и общей безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подводя итоги, отмечу, что принятые Советом решения призваны способствовать укреплению боеспособности наших вооруженных сил. На заседании рассмотрено более двадцати практических вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - сказал Шойгу.

В частности, одобрен проект Концепции развития сотрудничества до 2025 года. "Это программный документ, определяющий для государств Содружества перспективы военного партнерства, которое носит открытый характер и не направлено против третьих стран", - заявил министр обороны РФ.

Также в ходе совместной работы намечены планы развития Объединенной системы радиационной, химической и биологической защиты до 2025 года с учётом ее целевого предназначения, конкретизированы пути совершенствования объединённой системы ПВО на очередной год, подписаны решения по сотрудничеству в сфере топографического, метрологического и информационного обеспечения, сказал Шойгу.

Кроме того, сообщил он, "подведены итоги пятых Армейских международных игр, которые стали самыми масштабными состязаниями военных профессионалов за последние годы, проанализирован ход подготовки военных кадров для вооруженных сил государств Содружества". "Приняты и другие решения по взаимодействию наших армий, повышению их боевых возможностей", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, "в ходе обсуждения вопросов военно-гуманитарного сотрудничества был дан старт подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне". "Предстоящий юбилей - это знаковое историческое событие. Ему посвящены совместные мероприятия полевой выучки, спортивные состязания, конференции, фестивали и патриотические акции. Они будут способствовать повышению уровня боевой подготовки и военно-патриотическому воспитанию военнослужащих наших армий", - заявил Шойгу.

По оценке главы российского военного ведомства, "итоги совместной деятельности в 2019 году показывают, что военное сотрудничество государств Содружества последовательно и успешно развивается".