Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T11:18Z
https://ria.ru/20191030/1560384828.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6ce436c7627f424c17e96fb115536103.jpg
РИА Новости

Эксперт заявил, что досрочные выборы в Британии выгодны консерваторам

11:18 30.10.2019
195
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Проведение досрочных всеобщих выборов в Великобритании выгодно консерваторам и самому премьер-министру Борису Джонсону, так как у Консервативной партии есть самые большие шансы на победу, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее парламент Великобритании одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов. За проведение выборов проголосовали 438 парламентариев, против – всего 20.
Соответствующий законопроект внес премьер-министр Борис Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение.
"Проведение досрочных парламентских выборов, в большей степени, выгодно Джонсону и консервативной партии, потому что все опросы общественного мнения, во всяком случае на сегодняшний день указывают, что у них примерно 10-11% отрыва от лейбористов. Согласно опросам, консерваторам дают 35-36%, а лейбористам - 23-24%, это говорит о том, что консерваторы победят лейбористов. Другой вопрос, хватит ли им этих голосов, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте", - сказал Топорнин.
Он напомнил, что в Британии применяется мажоритарная система по одномандатным избирательным округам, и не всегда процентное преимущество позволяет партии рассчитывать на абсолютное большинство мест в парламенте.
"С другой стороны, либерал-демократы рассчитывают улучшить свои позиции, им опросы отдают 18%. И как фактор новизны - это партия Найджела Фарраджа, новая партия, которая очень удачно выступила на выборах в Европарламент, получив почти 35% голосов, но там применялась пропорциональная система, они получили много депутатских мандатов. Здесь же опросы им дают 11-12%. Много мест у них не будет, но они могут рассчитывать на пару десятков депутатских мандатов. Поэтому если все суммировать, окажется, что лейбористы окажутся в меньшинстве, и даже их союз с либерал-демократами может не принести им нужного большинства, так что пока все шансы на победу у консервативной партии", - уверен эксперт.
По его словам, на победу консерваторов так же указывает наличие у них консолидированной позиции, в отличие от других политических сил.
Лидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон
Вчера, 00:42РИА Новости
Суинсон хочет стать премьер-министром Британии и остановить Brexit
"Очевидно, что главным вопросом будет выход Британии из ЕС. Нужно отметить, что парламент даже в этом составе уже поддержал выход, первое соглашение, которое привез Джонсон. Получается, что осталось только формально, юридически принять закон, который имплементирует эту сделку во внутреннее право. Да, на это потребуется несколько недель, но я думаю, что до 31 января времени им хватит", - резюмировал Топорнин.
При этом политолог не исключил, что и в январе может что-то измениться.
001001
Обсудить 0
Борис ДжонсонЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Лидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон
Суинсон хочет стать премьер-министром Британии и остановить Brexit
Лондон
Эксперт назвал три варианта исхода досрочных выборов в Великобритании
Флаги и светящиеся палочки участников акции против Brexit в Лондоне
Соглашение о Brexit угрожает целостности Великобритании, считают эксперты
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве у здания Рады протестуют аграрии из-за законопроекта о рынке земли
Вид на район Подол в Киеве
Посольство Израиля приостановило работу в Киеве из-за конфликта с минфином
Лондон
"Великобритания превратится в Россию": Лондон ищет Путина
Пассажирский самолет в небе
Самолеты всех южнокорейских авиалиний проверят после серии инцидентов
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
В МИД оценили перспективы созыва саммита в "нормандском формате"
Министр энергетики США Рик Перри
Техас в рейтинге размера экономик обошел бы Россию, заявил Рик Перри
Города мира. Лондон
Парламент Британии одобрил проведение всеобщих выборов 12 декабря
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг как угроза глобализации
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
Генсек Лиги арабских государств призвал сохранить гражданский мир в Ливии
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Отсрочка Brexit до 31 января может стать последней, заявил Туск
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Миннефти Сирии заинтересовалось разработкой компании из России
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
Лейбористы будут настаивать на гарантиях исключения Brexit без сделки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
Лента новостейМолния