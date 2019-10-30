Эксперт заявил, что досрочные выборы в Британии выгодны консерваторам

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Проведение досрочных всеобщих выборов в Великобритании выгодно консерваторам и самому премьер-министру Борису Джонсону, так как у Консервативной партии есть самые большие шансы на победу, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Ранее парламент Великобритании одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов. За проведение выборов проголосовали 438 парламентариев, против – всего 20.

Соответствующий законопроект внес премьер-министр Борис Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение.

"Проведение досрочных парламентских выборов, в большей степени, выгодно Джонсону и консервативной партии, потому что все опросы общественного мнения, во всяком случае на сегодняшний день указывают, что у них примерно 10-11% отрыва от лейбористов. Согласно опросам, консерваторам дают 35-36%, а лейбористам - 23-24%, это говорит о том, что консерваторы победят лейбористов. Другой вопрос, хватит ли им этих голосов, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте", - сказал Топорнин.

Он напомнил, что в Британии применяется мажоритарная система по одномандатным избирательным округам, и не всегда процентное преимущество позволяет партии рассчитывать на абсолютное большинство мест в парламенте.

"С другой стороны, либерал-демократы рассчитывают улучшить свои позиции, им опросы отдают 18%. И как фактор новизны - это партия Найджела Фарраджа, новая партия, которая очень удачно выступила на выборах в Европарламент, получив почти 35% голосов, но там применялась пропорциональная система, они получили много депутатских мандатов. Здесь же опросы им дают 11-12%. Много мест у них не будет, но они могут рассчитывать на пару десятков депутатских мандатов. Поэтому если все суммировать, окажется, что лейбористы окажутся в меньшинстве, и даже их союз с либерал-демократами может не принести им нужного большинства, так что пока все шансы на победу у консервативной партии", - уверен эксперт.

По его словам, на победу консерваторов так же указывает наличие у них консолидированной позиции, в отличие от других политических сил.

"Очевидно, что главным вопросом будет выход Британии из ЕС. Нужно отметить, что парламент даже в этом составе уже поддержал выход, первое соглашение, которое привез Джонсон. Получается, что осталось только формально, юридически принять закон, который имплементирует эту сделку во внутреннее право. Да, на это потребуется несколько недель, но я думаю, что до 31 января времени им хватит", - резюмировал Топорнин.