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РИА Новости

Шойгу призвал коллег из СНГ противостоять искажению общей военной истории

11:08 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БАКУ, 30 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал коллег из стран СНГ противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР, исказить события Великой Отечественной войны, сделать так, чтобы победившие в ней выглядели проигравшими.
"Конечно, надо делать все для того, чтобы противостоять любым попыткам переписать эту историю и, уж тем более, из победителей сделать проигравших, а из проигравших сделать победителей", - сказал Шойгу в среду на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на территории 102-й российской военной базы в Гюмри во время визита в Армению
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То же самое, отметил министр, "касается и преступлений, совершенных во время этой большой, тяжелой войны для нашей страны". "Сегодня появляется все больше и больше тех, кто хотят, с одной стороны, переписать историю, а с другой - сделать все, чтобы победители перестали быть таковыми", - отметил Шойгу.
Нужно совместно противостоять таким фальсификациям, сказал министр обороны РФ, и в том числе по этой причине со стороны России последовали приглашения в адрес коллег по СНГ для участия в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы.
"Пригласили всех наших коллег на праздничные мероприятия в Москву для того, чтобы воинские контингенты стран Содружества приняли участие в Параде Победы на Красной площади", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Он выразил надежду, что "и азербайджанские военнослужащие примут самое активное участие в этом мероприятии, как это было и ранее".
В среду в Баку под руководством Шойгу проходит заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ. Алиев перед началом заседания принял глав военных ведомств стран Содружества, прибывших в столицу Азербайджана для участия в этом мероприятии. Перед встречей с президентом Азербайджана Шойгу и члены российской военной делегации возложили памятный венок перед комплексом "Вечный огонь" в Аллее Шахидов, где похоронены "шахиды" (герои), ставшие жертвами борьбы за независимость республики.
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СНГИльхам АлиевСергей ШойгуАзербайджанВ мире
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