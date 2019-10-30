Шойгу призвал коллег из СНГ противостоять искажению общей военной истории

БАКУ, 30 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал коллег из стран СНГ противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР, исказить события Великой Отечественной войны, сделать так, чтобы победившие в ней выглядели проигравшими.

"Конечно, надо делать все для того, чтобы противостоять любым попыткам переписать эту историю и, уж тем более, из победителей сделать проигравших, а из проигравших сделать победителей", - сказал Шойгу в среду на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

То же самое, отметил министр, "касается и преступлений, совершенных во время этой большой, тяжелой войны для нашей страны". "Сегодня появляется все больше и больше тех, кто хотят, с одной стороны, переписать историю, а с другой - сделать все, чтобы победители перестали быть таковыми", - отметил Шойгу.

Нужно совместно противостоять таким фальсификациям, сказал министр обороны РФ, и в том числе по этой причине со стороны России последовали приглашения в адрес коллег по СНГ для участия в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы.

"Пригласили всех наших коллег на праздничные мероприятия в Москву для того, чтобы воинские контингенты стран Содружества приняли участие в Параде Победы на Красной площади", - сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что "и азербайджанские военнослужащие примут самое активное участие в этом мероприятии, как это было и ранее".